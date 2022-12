Warum Swiss auf A350 statt 787 setzt

Swiss-Chef Dieter Vranckx sieht die Lufthansa-Tochter auf dem richtigen Kurs: "Die Swiss hat die Kurve gekriegt." Die ersten neun Monate des Jahres seien profitabel gewesen, sagte er im Oktober bei der Präsentation der Quartalszahlen.

Bis Jahresende sollen 800 neue Kabinenbeschäftigte eingestellt sein, 2023 sollen 1000 neue Flugbegleiter rund 80 Pilotinnen und Piloten folgen. Gleichzeitig denkt die Schweizer Lufthansa-Group-Airline über neue Langstreckenflugzeuge nach.

Swiss werde Milliarden in eine neue Flotte investieren und gegebenenfalls noch in diesem Jahr neue Maschinen für die Langstrecke bestellen, sagte Vranckx und sprach zuletzt von einer "klaren Präferenz" für den Airbus A350. Das erste Flugzeug könnte bereits ab 2025 eingeflottet werden.

Neben dem Airbus A350 war in der Vergangenheit auch oft die Boeing 787 als Kandidat für ein neues Swiss-Langstreckenflugzeug genannt worden. Während einer Pressekonferenz am Flughafen Zürich erklärte Vranckx, dass Swiss ein größeres Flugzeug bevorzugen würde, um ein umfangreicheres First-Class-Produkt anbieten zu können - eine Nische, in der Swiss versucht, ihren Marktanteil zu halten.

Swiss setzt auf Premium

Unter dem Namen "Allegris" modernisiert der Lufthansa-Konzern aktuell die Ausstattung in allen Klassen seiner Langstreckenflotten. In der First- und Business-Class wird es dabei erstmals Suiten geben. Die passen besser in den Airbus A350, denn die 787 hat einen um rund zwölf Zentimeter schmaleren Kabinendurchmesser.

Boeing 787 in den Farben von Lufthansa, Swiss und Austrian. © Lufthansa Group

Auch in der Economy-Class müssen sich 787-Betreiber entscheiden: Entweder sie verbauen vergleichsweise schmale Sitze in einem 3-3-3-Layout mit neun Plätzen pro Reihe – oder aber sie verzichten auf einen Sitz pro Reihe und setzen auf eine 2-4-2-Konfiguration mit nur acht Sitzen.

Swiss sieht aktuell eine wachsende Nachfrage nach Premium-Angeboten – sowohl bei ihrer traditionellen Geschäftskundschaft als auch zunehmend bei Freizeitreisenden. Folgerichtig sollen die Langstreckenjets von Swiss ab 2025 auf die neue Business- und First-Class der Lufthansa Group umgerüstet werden. Als erste Fluggesellschaft in der Lufthansa Group hatte Swiss bereits Anfang des Jahres die neuen Premium-Economy-Sitze in ihren Boeing-777-Flugzeugen eingeführt.

Lufthansa Group hat noch 28 Airbus A350 offen

Die Lufthansa Group hat noch keinen langfristigen Plan für die Großraumflugzeugflotte ihrer Schweizer Netzwerkairline bekannt gegeben. Derzeit fliegt Swiss auf der Langstrecke mit 14 Airbus A330-300, zwölf Boeing 777 und fünf Airbus A340.

Der Lufthansa-Konzern hat bei Airbus 28 Airbus A350-900 bestellt, zusätzlich zu den 21 Flugzeugen, die bereits von Lufthansa betrieben werden. Zwar sind derzeit alle Aufträge der deutschen Fluggesellschaft zugeordnet, doch wäre es nicht ungewöhnlich, wenn der Konzern einige Bestellungen auf Swiss übertragen würde.

In Branchenkreisen heißt es, dass Swiss fünf A350-900-Maschinen bekommen soll, die bis 2025 die A340-Flotte ersetzen sollen. Von den fünf A340 der Swiss soll eine Maschine an die Schwester-Airline Edelweiss gehen. Die Schweizer Ferienfluggesellschaft hatte zuletzt zwei A330-300 an die neue deutsche Schwester Eurowings Discover abgegeben und betreibt derzeit vier A340-300.

Die A330 der Swiss sollen dagegen noch bis etwa 2030 in Betrieb bleiben, allerdings perspektivisch ebenfalls durch A350-Maschinen ersetzt werden. Gleiches gilt wohl für die Boeing 777 in der Swiss-Flotte.

Während die Entscheidung über die Großraumflugzeuge bei Swiss noch in der Schwebe ist, ist die Airline bereits dabei, ihre Narrowbody-Flotte zu erneuern. Swiss betreibt aktuell 15 Airbus A320 und acht A321 und hat bereits sechs von 17 neuen Airbus A320-Neo sowie zwei von acht A321 Neo übernommen. Die Umstellung der Regionalflotte ist schon beendet. Hier setzt Swiss auf 21 Airbus A220-300 und neun A220-100.