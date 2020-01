Rundschau Swiss-A340 von innen wie neu und Lufthansas Transparenz-Abbau

Bei Swiss sind die letzten A340 noch einmal auf den neuesten Stand gebracht worden, wenn auch mit etwas Verzögerung. Derweil hat die Mutter Lufthansa beschlossen, nur noch alle drei Monate mitzuteilen, wie es um die Kundennachfrage steht. Unsere Rundschau mit den Kurzmeldungen des Tages.

Der Kabinenumbau der fünf A340-Flugzeugen der Swiss ist abgeschlossen. Swiss hat die Jets mit neuen Sitzen für die First-, Business- und Economy-Class, neuen Bordküchen und einem neuen Inflight-Entertainment-Systems, inklusive Internet an Bord ausgestattet. Ursprünglich sollten die Umbauarbeiten bereits im Sommer 2018 abgeschlossen sein.

Die Lufthansa Group wird die Veröffentlichung ihrer Passagierzahlen umstellen. Nach einem Bericht von "Aviationnet.online" wird der Konzern die Verkehrszahlen ab sofort nur noch quartalsweise veröffentlichen. Auch Konkurrentin IAG veröffentlich die Zahlen nur alle drei Monate.

Die Lufthansa Group bezieht seit Jahresbeginn in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien ausschließlich grünen Strom. Der Konzern hat hierzu Grünstromzertifikate erworben, heißt es in er Mitteilung. Bis 2030 will der Konzern in seinen Heimatmärkten auf CO2-neutrale Mobilität am Boden umgestellt haben.

Der Flughafen Hahn muss auch für 2019 erneut sinkende Passagierzahlen ausweisen. Waren es 2018 noch 2,1 Millionen Reisende, nutzten im vergangenen Jahr rund 1,4 Millionen Passagiere den Airport, berichtet der "SWR". Das entspricht einem Minus von von 28,3 Prozent. Das Frachtaufkommen lag mit 156.000 Tonnen rund 3,2 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Tuifly und Sunexpress sehen ihre Urlaubsflüge im Sommer trotz des anhaltenden Flugverbots für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max nicht gefährdet. "Wir werden für unsere Gäste sicherstellen, dass ihre Urlaube 2020 wie geplant stattfinden", sagte ein Tui-Sprecher. Sunexpress rechnet mit "sehr überschaubaren Auswirkungen" auf den Sommer-Flugplan 2020, wie eine Sprecherin in Frankfurt erklärte.

Die polnische Fluggesellschaft Lot hat 2019 mehr als zehn Millionen Passagiere befördert. Damit waren 1,3 Millionen mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Derzeit betreibt die Lot eine Flotte von 80 Maschinen. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Lot an einer Übernahme von Condor interessiert sei. Foto: © AirTeamImages.com, Yochai

Die für April 2020 angekündigte Schließung der Nürnberger Ryanair-Basis könnte zu einem Passagierrückgang von rund den Flughafen rund 600.000 Passagieren führen, sagte der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU). "Das ist eine echte Belastungsprobe, aber wir bemühen uns um einen konsequenten Sparkurs, ohne dass jedoch die generelle Attraktivität des Flughafens darunter leidet."

Swissport wird hat den hat Zuschlag für das Hub-Management von Air Tanzania erhalten. Der Handlingsagent wird ab diesem Monat an den Flughäfen Dar es Salaam (DAR) und Kilimanjaro (JRO) Check-in- und Gate-Dienste, Gepäckabfertigung, Flugzeugbewegungen, Frachtverladung und Luftsicherheitsdienste erbringen, gan das Unternehmen bekannt.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) will den im vergangenen Jahr erworbenen Flughafen Magdeburg-Cochstedt 2021 wieder ans Netz bringen. Laut einem Bericht der "Volksstimme" soll der Airport am 1. Mai 2021 zunächst erst einmal "auf kleiner Flamme" wieder ans Netz gehen. Das DLR will dort das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme – aufbauen.

Google Cloud und der Technologie-Anbieter Sabre haben eine langfristige Partnerschaft geschlossen. Laut Mitteilung wollen beide Unternehmen die digitale Transformation der Touristik vorantreiben. Die Partnerschaft bietet Sabre umfassenden Support und die notwendige Flexibilität, um seine Technologieziele zu erreichen.

Die Luftfahrt muss sich radikal ändern, schreibt Easyjet-Country-Manager Stephan Erler in der Serie Standpunkt vom Berliner "Tagesspiegel". Der Manager betrachtet in der Maßnahme die verursachten CO2-Emissionen aller Easyjet Flüge auszugleichen nur einen Zwischenschritt. Langfristig müssen neue, innovative Technologien entwickelt werden, um den Luftverkehr langfristig neu zu "dekarbonisieren".