Swiss übernimmt ersten Airbus A320 Neo

Die Flottenverjüngung bei Swiss geht weiter. Jetzt beginnt die Auslieferung von insgesamt 25 bestellten A320/321-Neo. Die Flugzeuge sollen den Flottenverbrauch senken und Fluglärm vermeiden, doch zur neuen Lufthansa-Einheitskabine kommt Kritik von den Flugbegleitern.

Alphornbläser empfangen den ersten Airbus 320 Neo der Swiss in einem Hangar am Flughafen Zürich. © dpa / Urs Flueeler

Swiss hat heute in Zürich ihren ersten A320 Neo in Empfang genommen. Lufthansa hat für die Schweizer Tochter insgesamt siebzehn der neuen Airbus-Mittelstrecken-Jets bestellt, hinzu kommen acht A321 Neo. Die Flugzeuge sollen bis 2024 ausgeliefert werden. Die bestellten Maschinen erhalten wie auch schon die A220 bei Swiss Getriebefan-Triebwerke von Pratt & Whitney.

Auch die ersten Strecken, die von den neuen Maschinen bedient werden sollen, stehen schon fest. Laut dem Portal "routesonline.com" geht es ab dem 15. März jeweils bis zu zwölfmal in der Woche von Zürich nach Hamburg, Brüssel und Valencia. Ab dem 22. März kommt London Heathrow als Destination hinzu.

Die Neo-Maschinen sind gleichzeitig die ersten Flugzeuge, die Swiss mit der neuen, einheitlichen Lufthansa-Group-Kabine betreibt. Diese will Lufthansa in alle Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen der konzerneigenen Netzwerk-Airlines einbauen. Die Flugzeuge werden dabei mit einem einheitlichem Kabinenlayout und -design, Monumenten und Sitzen ausgestattet. Nur einzelne Designelemente sollen noch angepasst werden, um eine Markenunterscheidung zu ermöglichen.

Durch die Vereinheitlichung verspricht sich Lufthansa finanzielle Vorteile in Einkauf, Wartung und Instandhaltung. Außerdem werde durch die so homogenisierten Flotten ein schneller und einfacher Austausch über alle Konzern-Airlines hinweg möglich. Damit wolle man besser auf kurzfristige Entwicklungen reagieren und Flugzeuge beispielsweise an einem anderen Drehkreuz einsetzen können, wie der Konzern im vergangenen Jahr erläuterte.

Streit um Größe der Bordküche

Unter den Swiss-Flugbegleitern soll es zuletzt zu Irritationen über die Platzverhältnisse an Bord gekommen sein. Das berichtet die Schweizer Zeitung "Blick" und zitiert die Präsidentin der Flugbegleiter-Gewerkschaft Kapers mit den Worten: "Würde es sich um einen Arbeitsplatz am Boden handeln, wäre das nicht erlaubt."

Konkret sei vor allem die Bordküche zu klein geraten. Getränke und Snacks müssten auf weniger als zwei Quadratmetern zubereitet werden. Die Arbeitsfläche im neuen Airbus-Flieger sei nochmals deutlich kleiner im Vergleich zu jener der älteren A320. Um die Trolleys für den Service zu beladen, müssten diese teilweise in den Gang geschoben werden, was die Toiletten-Nutzung einschränke. Swiss weißt die Vorwürfe zurück, lediglich die Möblierung der Galleys habe sich verändert.

Aktuell befinden sich noch neunzehn A320 und neun A321 jeweils in der älteren Ceo-Version in der Swiss-Flotte. Sie sollen durch die neuen Maschinen ersetzt werden, wie ein Sprecher mitteilte. Die Neos werden laut Swiss 20 Prozent weniger Kerosin verbrauchen und den Fluglärm sogar um 50 Prozent reduzieren. Das soll die zuletzt viel diskutierte Lärmsituation in Zürich entspannen.