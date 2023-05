Swiss: Nur drei von 100 Passagieren buchen Green Tarif

Flugzeuge der Airline Swiss stehen am Flughafen Zürich.

Seit Anfang Februar bietet die Swiss den "Green Tarif" auf allen Europa-Strecken in der Economy und Business Class an. Allerdings buchen bisher nur wenige Passagiere der Fluggesellschaft den nachhaltigen Tarif.

Der Aufpreis beträgt etwa 25 Franken pro Strecke gegenüber dem Economy-Classic-Tarif und 50 Franken gegenüber dem Business-Class-Saver-Tarif.

Die zusätzliche Gebühr ermöglicht Passagieren nicht nur kostenloses Umbuchen und extra Meilen, sondern vor allem auch eine Reduzierung der CO2-Emissionen durch die Mitfinanzierung der Nutzung von Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Ein Sprecher von Swiss betont jedoch gegenüber "Travel Inside", dass der Green Tarif bisher nur von drei von 100 Passagieren gebucht werde. Dabei ist jedoch nicht außer Acht zu lassen, dass der Tarif nicht über jeden Buchungskanal, zum Beispiel OTAs oder Consolidator, gebucht werden kann.

Über die Webseite der Swiss direkt, wähle demnach denn auch jeder zehnte Passagier den Green Tarif. Swiss hofft so weiterhin, dass in Zukunft noch mehr Passagiere diese Option in Betracht ziehen werden.