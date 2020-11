Neuer Supermarkt am Flughafen Zürich eröffnet

Die Supermarktkette Coop hat am Flughafen Zürich einen neuen Supermarkt eröffnet, teilte der Airport mit. Der neue Shop ist rund 900 Quadratmeter groß und an 365 Tagen geöffnet. Er befindet sich in der unteren landseitigen Ebene des Flughafens.