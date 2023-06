Superjets kommen bald aus Abu Dhabi

Der Suchoi Superjet wird demnächst in Arabien montiert. Abu Dhabi will damit die Entwicklung der zivilen Luftfahrtindustrie in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützen. Gleichzeitig beteiligt sich ein arabischer Fond an der internationalen Superjet-Vertriebsgesellschaft.