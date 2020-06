Sunexpress startet trotz Corona neue Marketing-Kampagne

Sunexpress hat eine neue Kampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit gestartet. Unter dem neuen Claim "Your ticket to happiness" setzt der deutsch-türkische Ferienflieger auf Illustrationen statt Bilder, berichtet "W&V". Ursprünglich sollte die neue Kampagne bereits am 2. April starten.