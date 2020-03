Sunexpress ernennt neuen Senior Manager Direct Sales

Michael Schober ist seit 1. März neuer Senior Manager Direct Sales des deutsch-türkischen Ferienfliegers Sunexpress. Er berichtet in seiner Position direkt an Chief Commercial Officer Peter Glade. Schober folgt auf Achim Lameyer, der Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde.