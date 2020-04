Sunexpress holt Erntehelfer nach Deutschland

Sunexpress hat mitgeteilt, Erntehelfer nach Deutschland zu fliegen. So wird die Ferienfluggesellschaft am Donnerstag (9. April) mit sechs Boeing 737 Flüge von Rumänien nach Düsseldorf und Karlsruhe/Baden-Baden durchführen. In der kommenden Woche soll es weitere Verbindungen geben.