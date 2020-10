Jour fixe auf airliners.de: Immer montags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrs-Marketing und Vertrieb. Nichts verpassen: Das "Vertrieb & Marketing"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Sunexpress und Lufthansa bauen ihre Codeshare-Partnerschaft im kommenden Winter weiter aus. Künftig erhalten auch von Sunexpress durchgeführte Flüge ab Frankfurt nach Izmir, Antalya und Ankara Lufthansa-Flugnummern, teilten beide Airlines mit. Bereits seit zwei Jahren gibt es die Codeshare-Vereinbarung auf Türkei-Flügen ab München.

Die Verbreitung von Sars-Cov-2 steigt wieder deutlich. In Deutschland sind die Zahlen zwar relativ gut. Doch für den internationalen Luftverkehr schwinden die Möglichkeiten. In etlichen Märkten kämpft man mit enormen Inzidenzen. In den USA startet bereits die dritte Welle. Weiterlesen