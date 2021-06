Sunexpress beantragt Fluglizenz für die USA

Sunexpress beantragt eine Fluggenehmigung für den US-Markt. Die deutsch-türkische Airline will aber keine Verbindungen in die USA aufnehmen, sondern auf dem US-Chartermarkt aktiv werden.

Sunexpress hat beim US-Verkehrsministerium eine Genehmigung für Flüge in den Vereinigten Staaten beantragt. Das Joint Venture der Lufthansa Group und Turkish Airlines habe aber nicht die Absicht, eigene Flüge in Richtung USA durchzuführen, so eine Sprecherin gegenüber airliners.de.

"Sunexpress prüft derzeit die Möglichkeit, in der Nebensaison Leasing-Verträge mit Fluggesellschaften aus anderen Märkten abzuschließen", erläuterte die Sprecherin. Damit könnten Flugzeuge der Sunexpress im Winter temporär in Nordamerika stationiert werden, wenn die Nachfragesituation in Europa deutlich geringer ist als im Sommer und Flugzeuge vielfach ungenutzt am Boden stehen würden. In Nordamerika ergibt sich im Winter dagegen eine größere Charter-Nachfrage in Richtung Süden.

Die Fluglinie ist nicht die erste Airline, die saisonal überschüssige Kapazitäten in anderen Ländern unterbringen will. So hatte etwa Condor in der Vergangenheit in der Wintersaison zusätzliche Langstreckenflugzeuge der kanadischen Air Transat genutzt und im Gegenzug Mittelstreckenmaschinen an die Kanadier verliehen.

Details zu potenziellen Kunden oder Routen teilte Sunexpress auf Nachfrage nicht mit. Die Airline betreibt derzeit 41 Boeing 737-800. Zudem hat der Ferienflieger 42 Boeing 737 Max 8 fest bestellt, deren Auslieferung Ende 2021 beginnen und bis 2029 andauern soll.