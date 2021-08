Sundair least Kapazitäten von neuer kroatischer Schwester

"Fly Air41 Airways" ist die neue Airline des Sundair-Chefs in Kroatien. Jetzt setzt die deutsche Airline die Flugzeuge der Schwester ab Leipzig ein. Gewerkschaften warnen bereits vor Tarifflucht.

Die neue Charter- und Wet-Lease-Airline "Fly Air41 Airways" von Sundair-Chef Marcos Rossello geht doch für Sundair an den Start. Die kroatischen Luftfahrtbehörden hätten der Fluggesellschaft nun die entsprechenden Zulassungen ausgestellt, wie Sundair jetzt mitteilte.

Im Zuge der Planungen für die neue kroatische Fluggesellschaft sah sich Sundair dem Vorwurf ausgesetzt, man plane mit der neuen Airline eine Tarifflucht nach Osteuropa. So warnte die Flugbegleitergewerkschaft Ufo im April davor, dass Sundair dem Beispiel von Ryanair folgen könnte, Mitarbeiter ins billigere Ausland zu verlagern.

Dem sei nicht so, es sei auch keine Verlagerung nach Kroatien geplant, hieß es dazu von Sundair. Zunächst werde man sich auf ACMI-Dienstleistungen für Sundair konzentrieren, perspektivisch auch Charterflüge für Veranstalter durchführen.

Ein Airbus A319 der "Fly Air41" soll nun den Angaben nach in Leipzig stationiert werden, um Gäste im Auftrag für Sundair in den Urlaub zu bringen. Der kommerzielle Erstflug ist für den 20. August nach Korfu geplant. Auch visuell sollen die beide Gesellschaften miteinander verbunden sein, denn das Flugzeug trägt das Sundair-Logo am Heck.

Gleichzeitig spricht die Airline nun in ihrer Pressemitteilung von einer "gemeinsamen Flotte". Diese würde neben der "Air41"-A319 um zwei weitere Flugzeuge vom Typ A320 erweitert, so dass im Spätsommer "insgesamt acht Flugzeuge" an den Start gehen werden.

Neue Airline sucht nach Talenten

Auf der Webseite der neuen Airline wird "Fly Air41 Airways" als Schwester-Airline der deutschen Sundair bezeichnet. Basis ist demnach Zagreb, hier rekrutiert die Fluggesellschaft nun auch Personal, allerdings ohne spezifische Anforderungen zu stellen. "Wir sind immer auf der Suche nach talentierten, engagierten und leidenschaftlichen Spezialisten", heißt es auf der Webseite.

In einem Interview mit airliners.de hatte Rossello noch im April davon gesprochen, dass seine Neugründung in Kroatien nicht zu einem "kroatischen Ableger der Sundair" werden solle. "Fly Air41 Airways" werde stattdessen Aircraft Management und Camo für private und gewerbliche Kunden anbieten, das sei der Wachstumsmarkt. "Fly Air41 Airways" geht aus dem IT-Unternehmen Air41 hervor, das Rossello vor der Gründung von Sundair aufgebaut hatte.