Sundair führt im Auftrag von SZ-Reisen und des Reiseveranstalters Momento wieder Flüge von Dresden zu verschiedenen Zielen in Italien durch. Neu im Programm sind zudem Santorin in Griechenland sowie Faro in Portugal, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilt. Die Flüge werden im April und Mai 2024 angeboten.