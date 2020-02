Fluggäste aus China gehen durch eine Ankunftshalle am Flughafen London-Heathrow.

Chinas Maßnahmen im Kampf gegen die Lungenkrankheit Sars-CoV-2 führt zu immer größeren Problemen in der Weltwirtschaft. Das betrifft auch die Luftfahrtbranche. Ein Ende ist nicht in Sicht, obwohl die WHO von meist milden Krankheitsverläufen spricht.