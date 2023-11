Sun Express plant mit Flotte von 166 Jets bis 2035

Sun Express plant die Erweiterung ihrer Flotte aufgrund der steigenden Nachfrage nach Flugreisen. CEO Max Kownatzki gab in einem Interview mit "Aviation Week" bekannt, dass das Unternehmen neben der Bestellung von 45 Flugzeugen der 737-Max-Familie bis 2035 mit einer Flotte von 166 Jets plant. Das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines erwartet zudem, die ersten Boeing 737 Max 10 im Jahr 2027 zu erhalten.

Kownatzki betonte die Bedeutung der pünktlichen Auslieferung der Flugzeuge, insbesondere vor dem Hintergrund der europäischen Sommerspitze. Eine Verzögerung um sechs Monate würde hohe Kosten verursachen.

Derzeit betreibt das Unternehmen 66 Flugzeuge, darunter 55 Boeing 737-800 und elf Boeing 737 Max 8. Bis 2028 strebt Sun Express an, die Flotte auf 100 Flugzeuge zu erweitern, bis 2033 auf 150 Flugzeuge und bis 2035 dann auf insgesamt 166 Flugzeuge.

Auch Ryanair-737-Max und A321 Neo wurden in Betracht gezogen

Bei der Auswahl der Boeing 737 Max 8 und 737 Max 10 wurden auch die 737 Max 8200, die bei Ryanair im Einsatz ist, sowie die A321 Neo sorgfältig evaluiert. Kownatzki betonte, dass dabei Faktoren wie Kosten, Ladekapazität, Komplexität und Verfügbarkeit berücksichtigt wurden.

Der Sun-Express-CEO betonte zudem den Vorteil durch die Eigentümerstruktur zwischen Turkish Airlines und der Lufthansa Group. Das Unternehmen könne agil und flexibel agieren, während es gleichzeitig zu zwei großen Unternehmen gehört. Die Flottenstrategie wurde in Zusammenarbeit mit den beiden Anteilseignern entwickelt und die Ergebnisse wurden gemeinsam bewertet.

Potenzial für neue Strecken

Mit der vergrößerten Flotte möchte Sun Express ihr Streckennetz aufrechterhalten und traditionelle Ziele an der türkischen Riviera und in Anatolien mit Europa verbinden. Besonders starke Nachfrage besteht auf den Strecken von der Türkei nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Darüber hinaus sieht das Unternehmen Potenzial auf den Strecken zwischen der Türkei und Großbritannien sowie zu arabischen Destinationen wie Abu Dhabi, Dubai und Sharm el Sheikh.

Sun Express plant außerdem den Ausbau ihrer Wartungseinrichtungen in Antalya, um über die routinemäßige Wartung hinaus zusätzliche Dienstleistungen anzubieten. Die Unabhängigkeit des Unternehmens in der Betriebsführung spielt dabei eine wichtige Rolle, da mit dem Wachstum auch die Skalierbarkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, so Kownatzki.