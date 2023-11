Sun Express bestellt 45 Boeing 737 Max und optioniert 45 weitere

Sun Express bestellt 45 Maschinen des Typs 737 Max bei Boeing und sichert sich Optionen für 45 weitere. Sun-Express-CEO Max Kownatzki erinnerte den Boeing-Commercial-Airplanes-CEO Stan Deal angesichts der andauernden Lieferverzögerungen an eine pünktliche Auslieferung der Maschinen.

Sun Express Airlines, ein Joint Venture von Turkish Airlines und Lufthansa, hat auf der Dubai Airshow ihren ersten Auftrag erteilt und die Gelegenheit genutzt, Boeing nach einer Reihe von Verzögerungen in der Branche an die Einhaltung der Lieferfristen zu erinnern.

Der Billigflieger hat 45 Schmalrumpfflugzeuge vom Typ 737 Max fest bestellt, darunter 28 Boeing 737-8 und 17 Boeing 737-10, wie Boeing mitteilt. Sie sollen zwischen 2029 und 2035 ausgeliefert werden. Darüber hinaus hat sich die Airline Optionen oder Kaufrechte für weitere 45 Flugzeuge gesichert.

Das Geschäft im Wert von rund fünf Milliarden US-Dollar (rund 4,68 Milliarden Euro) nach Listenpreis war ein unerwarteter Befreiungsschlag für die Luftfahrtindustrie, da der Zeitplan für erwartete Großaufträge von regionalen Schwergewichten wie Emirates und Turkish Airlines in letzter Minute verschoben wurde.

Sun-Express-CEO erinnert Boeing-Commercial-CEO an pünktliche Auslieferung

Max Kownatzki wird CEO von Sunexpress © Lufthansa

Sun-Express-Geschäftsführer Max Kownatzki überreichte dem CEO von Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, ein Bild der Frankfurter Skyline – in Anspielung auf den Begriff "Skyline", mit dem die Verzögerungen bei der Auslieferung von Boeing-Flugzeugen beschrieben werden. Boeing und Konkurrent Airbus haben mit chronischen Verspätungen zu kämpfen.

"Das ist ein bisschen ein Protokollbruch. Wir hatten vereinbart, keine Geschenke auszutauschen", sagte Kownatzki. "Wir wollten ein freundliches Dankeschön und eine freundliche Erinnerung, um sicherzustellen, dass die Skyline für die Lieferungen, auf die wir warten, erhalten bleibt", sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Deal.

Da sich der Reiseverkehr nach der Pandemie wieder erholt, sind die Billigfluggesellschaften besonders darauf angewiesen, rechtzeitig zur Sommersaison neue Flugzeuge zu erhalten.

Deal: Boeing stabilisiere Lieferketten

"Wir können derzeit nicht genug Kapazitäten bekommen und drängen daher auf eine möglichst schnelle Auslieferung der Skyline. Je früher, desto besser", so Kownatzki. "Wenn Sie es vergessen, schauen Sie sich einfach das Bild an und erinnern Sie sich daran, wo wir in der Zeitleiste der Boeing-Auslieferungen stehen."

Deal erwiderte, dass die industrielle Leistung eine der wichtigsten Prioritäten sei. "Ich werde nicht vor der Vorhersehbarkeit zurückschrecken, das war eine Herausforderung", sagte Deal. "Wir stabilisieren unsere Lieferungen."