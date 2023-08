Konflikt im Sudan: Zivilluftfahrtbehörde öffnet Luftraum im Osten

Die sudanesische Zivilluftfahrtbehörde hat den Luftraum in der Ostregion des Landes geöffnet, teilte der internationale Flughafen Khartum am Dienstag mit. Seit April tobt im Sudan ein Machtkampf zwischen Regierungstruppen und Milizen. Erst letzte Woche ist es in in der sudanesischen Hauptstadt zu heftigen Gefechten gekommen, wie das ZDF berichtete.

In der Erklärung fügte man hinzu, dass die Zivilluftfahrtbehörde die Einrichtung eines alternativen Flugsicherungszentrums in den östlichen Teilen von Port Sudan bekannt gab.

Diplomaten und ausländische Staatsangehörige nutzten während der Vollsperrung einen kleinen Flughafen auf dem Luftwaffenstützpunkt Wadi Seidna in der Stadt Omdurman, um ihre Bürger aus dem vom Krieg zerrütteten Land zu evakuieren.

Außerdem nutzten einige Länder den internationalen Flughafen von Port Sudan im Staat am Roten Meer.