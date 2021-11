Stuttgarter Flugroutengegner haben der Landesregierung rund 15.000 Protestunterschriften überreicht. Die Fluggesellschaften Lufthansa und Eurowings hatten mit dem Vorschlag für eine neue Abflugroute in Richtung Süden viele Menschen in der Region in Alarmstimmung versetzt. In dem Streit hatte zuletzt ein Krisengipfel mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für einen Aufschub gesorgt.