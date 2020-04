Stuttgart nimmt nach Landebahnsanierung Flugbetrieb wieder auf

In der Corona-Krise nutzt der Flughafen Stuttgart die Gunst der Stunde und zieht die Sanierung der Landebahn vor. Jetzt ist alles fertig, doch es fehlen die Flüge.

Bis in den Juni muss der Flughafen noch mit einer verkürzten Startbahn auskommen. © Flughafen Stuttgart GmbH

Gut zweieinhalb Wochen nach Beginn der Sanierungsarbeiten an der Start- und Landebahn heben am Stuttgarter Flughafen am Donnerstag wieder die ersten Maschinen ab. Den Auftakt macht um 7.05 Uhr ein Eurowings-Flug nach Berlin, wenig später soll eine Maschine aus Hamburg landen. Der Flugbetrieb bleibt wegen der Coronavirus-Pandemie aber stark eingeschränkt. Für den ersten Tag stehen je fünf Starts und Landungen im Flugplan.

Die Sanierung des östlichen Endes der Start- und Landebahn war lange geplant. Weil ohnehin kaum Flugzeuge unterwegs sind, hatte der Flughafen den Beginn der Arbeiten aber vorgezogen und die Piste dafür - anders als vorgesehen - komplett gesperrt. Weil noch bis Mitte Juni weiter gearbeitet wird, muss der Flughafen bis dahin mit einer verkürzten Bahn auskommen.