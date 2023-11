Sturm an der US-Ostküste sorgt für Flugverspätungen und -streichungen

Während viele Menschen in den USA zu Thanksgiving verreisen, um das Fest mit der Familie zu feiern, wütet ein Sturm an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Die US-Luftfahrtbehörde warnt vor Flugverspätungen. Am Dienstag wurden bereits Flüge gestrichen, tausende waren verspätet.