Stühlerücken an Deutschlands Flughäfen

Pünktlich zum ersten März werden an vier Flughäfen in Deutschland die Chefpositionen neu besetzt. Während in Bremen und Hannover die Nachfolger eingearbeitet werden, sind die Geschäftsführungen in Stuttgart und Köln wieder komplett.

Marc Cezanne ist Geschäftsführer am Airport Paderborn/Lippstadt.

An vier deutschen Flughäfen konnten pünktlich zum 1. März die Geschäftsführerposten neu besetzt werden. Während in Bremen und Hannover die Nachfolger für die scheidenden Chefs präsentiert werden, sind in Köln und Stuttgart die Geschäftsführungen wieder komplett.

In Bremen ist Dr. Marc Cezanne zum Geschäftsführer der Flughafen Bremen GmbH berufen worden. Cezanne und der bisherige Bremer Flughafenchef Elmar Kleinert sollen zunächst eine Doppelspitze bilden. Mit Beginn des kommenden Jahres wird Elmar Kleinert das Unternehmen auf eigenen Wunsch erlassen und Marc Cezanne als alleiniger Chef übernehmen, heißt es in der Mitteilung des Flughafens.

In den kommenden Monaten wird Kleinert sukzessive eine Übergabe an Marc Cezanne vornehmen. Cezanne war bis Mitte Juli des vergangenen Jahres Chef am Flughafen Paderborn/Lippstadt. Zuvor war im Management der Lufthansa, Fraport und auch bei Air Berlin tätig.

Raoul Hille hört nach 18 Jahren auf

Ähnlich wie in Bremen bestellt auch der Flughafen Hannover temporär mit Dr. Martin Roll einen zweiten Geschäftsführer, der die Nachfolge von Raoul Hille antreten soll. Roll wird bis zum Jahresende für die Bereiche Human Resources, Corporate Development & Finance sowie Corporate Functions verantwortlich sein.

Raoul Hille wird sich Ende 2022 nach 18 Jahren als Flughafenchef in den Ruhestand verabschieden, schreibt der Flughafen Hannover in einer Pressemitteilung. Roll soll den Flughafen aber künftig nicht allein führen, sondern zusammen mit einem neuen Geschäftsführer, der die Verantwortung für die technischen betrieblichen Abläufe übernehmen soll.

Roll kommt von Persona Service, einem Personaldienstleister, und ist Honorarprofessor für Luftverkehrsmanagement.

Flughafen Stuttgart mit Doppelspitze

Der Flughafen Stuttgart wird ab sofort wieder von einer Doppelspitze geführt. Laut Mitteilung ist Ulrich Heppe neuer Geschäftsführer für Verkehr, Controlling und Finanzen des Landesflughafens. Heppe war zuletzt im Management eines großen Flughafenbetreibers in Indien beschäftigt.

Er tritt dir Nachfolge von Arina Freitag an, die den Flughafen schon zum Ende des letzten Jahres in Richtung des niederländischen Stromnetzbetreibers Tennet verlassen hat. Der für Non-Aviation zuständige Geschäftsführer Walter Schoefer bleibt weiterhin Sprecher der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der Flughafengesellschaft.

Schmid kommt aus Düsseldorf

Eine Veränderung der Geschäftsführung teilt auch der Flughafen Köln/Bonn mit. Am rheinischen Airport ist Thilo Schmid neuer Vorsitzender der Geschäftsführung und bildet diese zusammen mit Torsten Schrank.

Schmid kommt vom Flughafen Düsseldorf. Dort verantwortete er als Senior Vice President Aviation & Accountable Manager alle operativen und kommerziellen Geschäftsbereiche am Flughafen.

Er war im Lufthansa-Konzern tätig, bis er 2012 zum Flughafen Düsseldorf wechselte und verschiedene Führungspositionen innehatte. So war er unter anderem als Geschäftsführer sowohl im Cargo- als auch im Passagierbereich tätig.