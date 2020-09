Studien zeigen Ansteckungsrisiko ohne Masken an Bord von Flugzeugen

Immer mehr wissenschaftliche Studien widmen sich dem Ansteckungsrisiko in Flugzeugen. Der "Spiegel" schreibt nun über zwei neue Studien, die eine Covid-19-Ansteckung im Flugzeug zeigen, in einem Fall sogar in der Business Class. Was schnell überlesen wird: Zum Zeitpunkt der Ansteckung gab es noch keine Maskenpflicht an Bord. Studie 1, Studie 2