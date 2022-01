Studie untersucht Feinstaubbelastung durch Flughafen Frankfurt

Der Flughafen Frankfurt hat einer aktuellen Studie zufolge einen erheblichen Anteil an der Ultrafeinstaub-Belastung in seiner Umgebung. Das bescheinigt das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Donnerstag in Wiesbaden.