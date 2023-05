Studie zu Reisebuchungsverhalten: Es fehlt an Informationen

Nachhaltigere Reisemöglichkeiten sind für deutsche Reisende weiterhin von Bedeutung, jedoch scheinen Budgetüberlegungen in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs einen Einfluss auf die Umsetzung dieser Bestrebungen zu haben. Dies zeigt eine neue Studie von Booking.com, die auf einer Verbraucherumfrage basiert.

Bei 60 Prozent der Befragten sei demnach der Wunsch nach nachhaltigerem Reisen weiterhin hoch. Dennoch gaben 49 Prozent an, dass nachhaltigere Optionen zu teuer seien.

Die Umfrage ergab auch, dass 41 Prozent der deutschen Reisenden sich Tipps wünschen, wie sie mit einem geringen Budget nachhaltiger reisen können. Dies zeige laut Studie, dass ein mangelndes Verständnis für nachhaltige Reisemöglichkeiten möglicherweise die Entscheidungen der Verbraucher beeinflusst. Außerdem würden die Ergebnisse das Vorhandensein einer "Green Gap" in der Reisebranche verdeutlichen.

Obwohl die deutschen Verbraucher eine positive Einstellung zur Nachhaltigkeit haben, spiegelt sich dies nicht immer in ihrem tatsächlichen Verbrauchsverhalten wider. Angesichts des aktuellen makroökonomischen Klimas könnte diese Lücke noch größer werden, heißt es weiter.

Mehr Information und Bonuspunkte sollen helfen

Lösungsansätze könnten laut Studie etwa "Wissenstransfer und Bildung" sein. Schließlich seien 41 Prozent der deutschen Verbraucher der Meinung, dass es an nachhaltigen Reiseoptionen mangele. Gleichzeitig würden 34 Prozent gar nicht wissen, wo entsprechende Optionen zu finden seien.

So will Booking selbst für mehr Transparenz über die Klimaauswirkungen von Flüge informieren und demnächst die CO2-Emissionen verschiedener Optionen in der Buchungsmaske einblenden und vergleichbar machen. Zudem will das Unternehmen darauf hinweisen, wenn eine bestimmte Route oder Fluggesellschaft eine Option mit vergleichsweise geringeren Emissionen anbietet.

Eine weitere Möglichkeit zur Förderung nachhaltigerer Reisen seien Anreize etwa wirtschaftlicher Natur, wie 41 Prozent der Befragten angaben. 26 Prozent sehen Belohnungsprogramme wie beispielsweise Bonuspunkte ebenfalls als eine Option an.

Lufthansa hatte gerade nach 100 Tagen "Green Fares" eine erste Zwischenbilanz gezogen. Demnach nutzen nur rund drei Prozent der Fluggäste den neuen Klimaausgleichstarif, teilt der Konzern mit.