Strengere Bestimmungen für Einreise aus Brasilien

Wer in den letzten zehn Tagen vor der Einreise nach Deutschland in Brasilien war, muss künftig vorher ein negatives Corona-Testergebnis haben und es auch der Fluggesellschaft vorlegen können. Das Land gilt von nun an als ein Gebiet, in dem neue Virus-Varianten mit wohl besonderen Risiken kursieren.