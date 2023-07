Streit um Tarifverträge für DHL Air Austria in Leipzig

Verdi will die in Leipzig stationierten Cockpit-Crews der österreichischen DHL-Frachttochter DHA vertreten. Ein neu gegründeter Betriebsrat in Wien will das verhindern, doch die österreichische Gewerkschaft Vida stellt sich quer: Bei DHL Air Austria geht es derzeit hoch her.

Bei DHL Air Austria (DHA) gibt es Streit um die arbeitsrechtliche Vertretung der Cockpit-Beschäftigten. Die Frachtfluggesellschaft hat ihren rechtlichen Sitz in Wien, alle Flugzeuge und Crews sind allerdings in Leipzig stationiert.

Dennoch wurde vor einiger Zeit ein Betriebsrat in Österreich gegründet, der nun auch für die in Deutschland stationierten DHA-Piloten Verhandlungen um einen Tarifvertrag (österreichisch: Kollektivvertrag) führen möchte. Dieser soll dann auch für die in Leipzig stationierten Beschäftigten gelten.

Allerdings stellt sich die österreichische Gewerkschaft Vida quer. Sie könne keinen Kollektivvertrag mit DHA für die Staion in Leipzig unterzeichnen. Obwohl die Piloten einen Arbeitsvertrag in Österreich unterzeichnet hätten, gelte aufgrund der Stationierung in Deutschland deutsches Arbeitsrecht.

"Wir haben das Unternehmen dazu aufgefordert, Verhandlungen mit Verdi in Deutschland aufzunehmen", heißt es in einer Mitteilung. Vida habe die Vermutung, "dass das Management einen DHL-Flugbetrieb außerhalb der tariflichen Vereinbarungen der eigentlich zuständigen Gewerkschaften etablieren und langfristig internen Wettbewerb oder sogar Lohndumping betreiben möchte", so die österreichische Gewerkschaft.

Das sieht Verdi genauso. Die deutsche Gewerkschaft hatte bereits angefangen, die DHA-Beschäftigten bei der Wahl eines Betriebsrats und der Aushandlung eines Tarifvertrags zu unterstützen. "Sachsen gehört zu Deutschland, somit gilt das BetrVG", sagt ein Verdi-Sprecher auf Anfrage. Der Betriebsrat in Österreich sei erst nach dem Verdi-Engagement "in Rekordzeit" mit der Unterstützung der Geschäftsführung aufgesetzt worden.

Dieser hat nun für Mittwochabend zu einer Betriebsversammlung in Leipzig und Wien aufgerufen. Man sei angetreten, einen Kollektivvertrag mit DHA zu schließen, die Verhandlungen seien bereits weit fortgeschritten, nun habe es aber Verzögerungen bei der Unterzeichnung gegeben, teilte der Betriebsrat "United 4u DHA" in einem Rundschreiben mit, das airliners.de vorliegt.

Das Unternehmen teilte auf Anfrage mit, man sei weiterhin in einem guten Austausch "mit unserem Betriebsrat". Dieser werde die Versammlungen dazu nutzen, "die KollegInnen über den aktuellen Stand der Verhandlungen zu informieren".

Nicht die einzige Airline mit internationalen Tarifproblemen

Der Fall ist nicht der erste, wenn es darum geht, welche Gewerkschaft die Vertretungshoheit für Crews an Basen im Ausland hat. Der rechtliche Hintergrund dazu ist das sogenannte Territorialitätsprinzip.

Lokale Gewerkschaften können demnach Mitarbeiter in der EU im Land des Stationierungsorts vertreten, auch wenn die Fluggesellschaft selbst gar nicht in diesem Land registriert ist. Umgekehrt können Gewerkschaften Crews außerhalb ihres Staates nicht vertreten. Verdi kann also beispielsweise nicht für Crews in Österreich oder Spanien sprechen.

Ein berühmtes Beispiel ist Ryanair, deren deutsche Crews auf Malta angestellt sind. Auch bei Eurowings Europe gab es ein Hin und her. Die Airline hatte zuletzt Österreich in Richtung Malta verlassen, die Crews sind derweil in Ländern wie Spanien oder Schweden stationiert.

DHL Air Austria wurde gegründet, um die Frachtmaschinen der DHL Air UK nach dem Brexit in Europa zu stationieren. Seit Ende 2021 fliegt die in Österreich registrierte Frachtfluggesellschaft von der einzigen Basis auf dem Flughafen Leipzig/Halle mit einer Flotte von 18 Boeing 757 auf Kurz- und Mittelstrecken.