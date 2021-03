Tuifly reduziert Flotte auf 22 statt 17 Maschinen

Eine Boeing 737 der Tuifly startet am Flughafen Düsseldorf.

In den Verhandlungen über den Sparkurs bei der Tuifly ist es zu einem Durchbruch gekommen. In einem Schreiben der Vereinigung Cockpit (VC) an die Tuifly-Piloten, das airliners.de vorliegt, heißt es, dass "im Rahmen der Mediation mit der Geschäftsführung ein tarifliches Ergebnis zur arbeitgeberseitig geforderten Restrukturierung erzielt" worden sei.

Konkret habe man sich, entgegen des ursprünglichen Tuifly-Plans, darauf geeinigt, die Reduzierung der Flotte von ehemals 39 auf 22 statt 17 Flugzeuge zu begrenzen, so die VC. Daraus ergibt sich der Erhalt von 100 Arbeitsplätzen mehr als geplant. Der Aufsichtsrat der Airline muss dem noch zustimmen.

Der Fortbestand von zunächst 370 Cockpitarbeitslätzen soll nun mindestens bis Ende 2022 gesichert sein. Einer Verlängerung des Kündigungsschutzes für die Piloten die an Bord bleiben über 2021 hinaus, war eine der Kernforderungen der VC. Laut VC hätten tarifliche Instrumente, beispielsweise verpflichtende Teilzeitreglungen, bereitgestanden auch noch mehr Stellen zu sichern, dies sei jedoch von Tuifly abgelehnt worden, wie man mit Ernüchterung habe feststellen müssen.

"Haben massive Zugeständnisse gemacht"

Für die nun vorliegende Einigung hätte man "massive Zugeständnisse" machen müssen, erklärt die VC ihren Mitgliedern. Es soll zu Kürzungen bei Zulagen und der betrieblichen Altersvorsorge kommen. Zudem finden "Stufen-sprünge in Zukunft nur noch zweijährlich statt und sind vom 01.04.2021 bis zum 31.12.2023 ausgesetzt." Im Manteltarifvertrag erfolgten zudem größere Veränderungen im Bereich Nachtflugregelung und disruptiven Diensten, des Proceedings, der Planstabilität, der Bereitschaftsdienste und der ununterbrochenen Dienstperiode.

Auf das Anliegen, die Kürzungen neu zu verhandeln, sollte sich die wirtschaftliche Situation bessern, habe sich die Tuifly-Geschäftsführung ebenfalls nicht einlassen wollen.

Wegen der Forderung der Piloten nach einem Kündigungsschutz über 2021 hinaus waren die Verhandlungen über einen Krisenbeitrag des Cockpits zur Restrukturierung der Airline im Herbst ausgesetzt worden, eine Kurzarbeitsregelung für das Cockpit-Personal lief Ende November aus. Im Januar einigten sich beide Seiten dann auf den Mediationsprozess.

Im vergangenen Sommer hatte sich Tuifly, von einem nachhaltigen Geschäftseinbruch durch die Corona-Krise ausgehend, bereits auf eine künftige Flotte von 17 Maschinen festgelegt. Auf allen Ebenen sind seitdem Jobs abgebaut worden. Die VC argumentierte im Janaur, dass der Abbau zu drastisch sei und die Airline mehr Flugzeuge auslasten könne, sollte das Geschäft wieder anziehen.