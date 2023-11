Streit um Schiphol-Slots: Deutsche USC muss um US-Fluggenehmigung bangen

Der Streit um Slots in Amsterdam eskaliert international. Nachdem die Landerechte für Jetblue entzogen werden sollen, fordert der US-Carrier, dass europäische Airlines in den USA abgestraft werden. Davon betroffen ist auch eine deutsche Airline.

Die US-Regierung hat einer Beschwerde von Jetblue und dem US-Branchenverband Airlines for America (A4A) gegen die Niederlande und die Europäische Union wegen dem geplanten Entzug von Landerechten in Amsterdam zugestimmt.

In einer Erklärung von Jetblue hieß es, die Fluggesellschaft habe die US-Regierung aufgefordert, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, nachdem ihr die Landeerlaubnis in Schiphol, einem der wichtigsten Luftverkehrsknotenpunkte Europas, entzogen werden soll.

Der Schritt folgt auf die Entscheidung des Slot-Koordinators ACNL, Fluggesellschaften ohne Großvaterrechte am Amsterdamer Flughafen keine Slots mehr für den Sommer 2024 zu gewähren. Jetblue hatte ihre Flüge nach Amsterdam gerade erst neu aufgenommen.

Jetblue verlangt nun unter anderem, dass das US-Verkehrsministerium den Antrag neuer europäischer Anbieter, nach Amerika zu fliegen, ablehnen soll. Das betrifft ganz konkret die neue deutsche Charterfluggesellschaft USC, die aktuell auf ihre Zulassung als Luftfahrtunternehmen in den USA wartet.

Treffen geplant

"Das Ministerium ist der Ansicht, dass die Maßnahmen zur Kapazitätsreduzierung in Schiphol ungerechtfertigt und unangemessen sind und gegen das Luftverkehrsabkommen zwischen den USA und der EU verstoßen", heißt es in einem von Staatssekretärin Carol Petsonk unterzeichneten Brief.

Die Politikerin kündigte an, die USA, die Niederlande und die Europäische Kommission würden sich am 13. November treffen, um die Angelegenheit zu besprechen, forderte aber die niederländischen Fluggesellschaften auf, ihre US-Flugpläne vorzulegen, falls Gegenmaßnahmen erforderlich seien.

Jetblue hatte das US-Verkehrsministerium zuvor bereits gebeten, Air France-KLM den Zugang zum New Yorker John F. Kennedy International Airport zu verweigern, falls die geplanten Beschränkungen am Flughafen Schiphol umgesetzt werden. Soweit kommt es wohl nicht, dennoch muss KLM ihre Flüge in die USA ab dem Sommer umständlich einzeln anmelden, wie US-Medien berichten.

Ein Sprecher des niederländischen Verkehrsministeriums sagte, die niederländische Regierung habe Mitteilungen aus den USA über den Streit erhalten und prüfe ihre Antwort.

Auch KLM betroffen

Die niederländische Regierung plant, die Zahl der Flüge in Schiphol auf 452.500 pro Jahr zu reduzieren, fast zehn Prozent weniger als 2019, um Lärm und andere Umweltbelastungen zu verringern.

Von den Streichungen sind aber noch weitere Airlines betroffen. A4A teilte mit, das Vorhaben der Niederlande würde US-Fluggesellschaften 339 Slots kosten.

Die niederländische Fluggesellschaft KLM, die zu Air France-KLM gehört, zeigte sich ebenfalls enttäuscht über die Anzahl der Slots für die Sommersaison. "Das bedeutet eine Reduzierung von etwa 17 Flügen pro Tag", sagte Sprecher Gerrie Brand.