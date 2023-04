Streit um Heathrow-Gebühren geht in nächste Runde

Der Streit um die Festlegung von Flughafengebühren in London geht weiter. Gegen die Höhe der Gebühren, die am Flughafen Heathrow von den Fluggesellschaften verlangt werden können, wollen der Flughafen einerseits – und die Airlines andererseits Berufung einlegen.

Im März hatte sich die Civil Aviation Authority (CAA) mit einer Weisung an den Flughafenbetreiber gewandt, dass die Gebühren bis 2026 sinken müssen. Der Plan sieht vor, dass die Heathrow-Gebühren ab 2024 nominal auf etwa 25,43 Pfund pro Passagier (28,75 Euro) sinken.

Beide Seiten haben nun gegen die Entscheidung der Britischen Luftfahrtbehörde Berufung eingelegt. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority) muss nun entscheiden, ob einer der Einsprüche berechtigt ist.

Der Flughafen argumentiert, dass dadurch geplante Investitionen untergraben würden und fordert weitere Erhöhungen. Die Fluggesellschaften argumentieren, dass Heathrow ohnehin eines der teuersten Drehkreuze der Welt sei und die Gebühren selbst nach der avisierten Senkung noch immer überhöht seien.

"Wir werden bei der Überprüfung der Angelegenheit durch die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde voll und ganz kooperieren", sagte der Chefökonom der CAA, Andrew Walker, in einer per E-Mail versandten Erklärung. Man sei zuversichtlich, dass es sich bei den berechneten Sätzen um angemessene Werte handele, die es dem Flughafen gleichzeitig ermöglichten, in die Zukunft zu investieren.

Der Flughafen London-Heathrow ist im Besitz der spanischen Ferrovial, der Qatar Investment Authority und anderer Finanzinvestoren. Katar ist über seine Tochtergesellschaft Qatar Airways auch der größte Anteilseigner der British-Airways-Eigentümerin IAG.