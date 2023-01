Streit um China-Einreisebeschränkungen in Deutschland und Europa

Kommt eine europaweite Corona-Testpflicht für Reisende aus China in der EU? In Deutschland sprechen sich die Koalitionsparteien weiter dagegen aus, während andere Länder vorpreschen. Die Branche ist strikt gegen Verbote – und nationale Alleingänge.

Während immer mehr Länder angesichts der massiven Corona-Infektionswelle in China Testpflichten für Einreisende aus der Volksrepublik anordnen, wartet die Bundesregierung ab.

"Weiterhin gilt: Wir beobachten die Lage aufmerksam und stimmen uns mit unseren internationalen Partnern ab", teilte das Bundesgesundheitsministerium am Sonntag mit. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hielt eine Verschärfung der Einreiseregeln für Deutschland am Freitag für "noch nicht notwendig", kündigte aber ein engmaschiges "Varianten-Monitoring" an den europäischen Flughäfen an.

Verpflichtende Corona-Tests für Einreisende aus China, wie sie die EU-Länder Italien, Frankreich und Spanien eingeführt haben, sind weiterhin nicht geplant. In China herrscht eine massive Corona-Welle.

Sorge vor neuen Corona-Varianten

Pakistans Gesundheitsbehörden sorgen sich derweil wegen Berichten über erste Infektionsmeldungen im Land über die seit kurzem bekannte Corona-Variante XBB.1.5. Dies bestätigte das Nationale Institut für Gesundheit am Dienstag. Behörden wurden angewiesen, an Flughäfen und Grenzübergängen Kontrollen zu verschärfen. Das Institut vermutet, dass die Variante über China nach Pakistan kam. Beide Länder pflegen intensive Wirtschaftsbeziehungen miteinander.

In Österreich soll ab nächster Woche das Abwasser von allen Flügen aus China auf neue Corona-Virusvarianten untersucht werden. Das hat das Gesundheitsministerium am Dienstag angekündigt. Die Proben würden direkt aus den Abwassertanks der Flugzeuge entnommen. So könnten neue Virusvarianten besonders genau entdeckt werden, hieß es.

Die deutschen Amtsärzte fordern nun für alle Einreisenden aus China eine einheitliche Corona-Testpflicht in der Europäischen Union. Bei einer explosionsartigen Ausbreitung wie derzeit in China müsse man damit rechnen, dass das Virus mutiere, sagte Johannes Nießen, Vorsitzender des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Deswegen müsse man vorbereitet sein.

"Wir brauchen jetzt ein europaweit einheitliches Schutzkonzept", so der Mediziner. "Jeder Reisende aus China sollte bei der Einreise in die EU per Schnelltest getestet werden." Die Regel müsse für Geschäftsreisende, Touristen und andere Besucher gelten. Bei einem positiven Testergebnis müsse ein PCR-Test folgen und die Probe sequenziert werden. Wer sich infiziert habe, solle in jedem Fall in Isolation gehen müssen, so Nießen.

Keine gemeinsame Linie in der EU

Die Europäische Union hatte bei Beratungen zur Corona-Welle in China am vergangenen Donnerstag noch keine gemeinsame Linie beschlossen. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides rief die Staaten lediglich dazu auf, ihre nationalen Maßnahmen zur Überwachung des Virus zu überprüfen und gegebenenfalls wieder hochzufahren. Für diesen Mittwoch setzte die schwedische EU-Ratspräsidentschaft ein weiteres Treffen des zuständigen Krisenreaktionsmechanismus an.

Der europäische Zweig des internationalen Flughafenverbands ACI hat die von mehreren Ländern verhängten Corona-Restriktionen für Einreisende aus China scharf kritisiert. Diese Schritte seien "wissenschaftlich ungerechtfertigt" sowie "unkoordiniert", hieß es einer am Samstag veröffentlichten Stellungnahme des Verbands.

Diese Maßnahmen wirkten nicht, monierte der europäische Verbandschef Olivier Jankovec. Auch die Vorkehrungen dafür, dass derartige Maßnahmen in der EU koordiniert getroffen würden, hätten "wieder einmal versagt".

Der ACI Europe vertritt mehr als 500 Flughäfen in Europa. Als Reaktion auf die drastische Zunahme der Corona-Infektionen in Europa haben die EU-Staaten Italien und Frankreich sowie auch Großbritannien eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus der Volksrepublik verhängt. Deutschland verzichtet hingegen bislang auf eine solche Maßnahme.

Der deutsche Flughafenverband ADV sprach sich für gemeinsame Regeln in der EU aus. Man plädiere für ein abgestimmtes Vorgehen innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten und gegebenenfalls für verpflichtende Tests am Abflughafen, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Sonntag.

Aktuelle Regeln für Einreise aus China Mehrere europäische Länder haben inzwischen Einreisebeschränkungen für Reisende aus China erlassen oder diese in Aussicht gestellt, darunter Frankreich, Italien und Spanien. In Frankreich sind künftig auch PCR-Tests nach der Ankunft vorgeschrieben. Frankreich, England, Italien, Spanien, die USA, Indien und Südkorea führten bereits in den vergangenen Tagen Beschränkungen für Reisende aus China ein oder stellten diese in Aussicht, etwa die Vorlage negativer Corona-Tests bei der Einreise oder vor der Abreise aus China. In Frankreich und Südkorea sind künftig auch PCR-Tests nach der Ankunft vorgeschrieben. Am Wochenende verschärften auch Australien und Kanada die Regeln. Beide Länder verlangen ab dem 5. Januar von Menschen, die aus China, Hongkong oder Macao einreisen, einen negativen Test, der nicht älter als zwei Tage ist. Eine chinesische Passagierin in Schutzkleidung schiebt an einem Flughafen Incheon einen Kofferwagen. © dpa / Ahn Young-Joon { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/03/fa0e00b090-_41032d65ffe3b5118c270830e282d6f4__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Ahn Young-Joon"} } Marokko geht einen Schritt weiter: Ab kommenden Dienstag gilt laut Außenministerium ein Einreiseverbot für Menschen aller Nationalitäten, die aus der Volksrepublik ankommen. Marokko hatte im Zuge der Pandemie bereits in der Vergangenheit Einreisestopps und strenge Auflagen für Touristen erlassen. Nach fast drei Jahren äußerst strikter Vorkehrungen hatte Chinas Führung am 7. Dezember abrupt ein Ende ihrer umstrittenen Null-Corona-Politik verkündet. Nach offiziell unbestätigten internen Schätzungen haben sich allein in den ersten drei Dezemberwochen 248 Millionen Menschen oder 18 Prozent der Bevölkerung infiziert. Wissenschaftler warnen, die Corona-Welle könnte neue Varianten hervorbringen, die dann ihren Weg in andere Länder finden würden.

Deutsche Regierungsparteien gegen Testpflicht und Einreiseverbote

Auch SPD, Grüne und FDP haben sich gegen Forderungen aus der Union ausgesprochen, wegen der Corona-Welle in China die Einreiseregeln zu verschärfen. "Es ist wichtig, die Entwicklungen der Infektionslage in China kritisch zu beobachten und gegebenenfalls zu reagieren. Die Einreise zu beschränken oder gar Flugverbote auszusprechen, halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angezeigt", sagte Heike Baehrens, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, der "Welt".

"Aktuell gibt es laut Bundesgesundheitsministerium keine Hinweise darauf, China als Virusvarianten-Gebiet einzustufen." Baehrens wandte sich damit gegen Forderungen des CDU-Politikers Stephan Pilsinger. Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen stützte Baehrens Position: "Die Idee, den Eintrag des Coronavirus bei einem Ausbruch der Dimension, wie wir ihn zurzeit in China sehen, durch Reisebeschränkungen oder das Einstellen von Direktflugverbindungen nach Deutschland aufhalten zu wollen, ist unrealistisch."

Wem es um medizinisch wirkungsvollen Schutz und nicht um Symbolpolitik gehe, sollte die Konzentration vor allem auf einen systematischeren Schutz durch einfachere Instrumente lenken. Dazu zählten das Tragen von Masken im Innenraum, das Testen vor Zusammenkünften mit Risikogruppen und die verlässliche Umsetzung bewährter Hygienekonzepte. "Neue, sehr viel gefährlichere Virusvarianten sind zwar eher unwahrscheinlich, aber möglich." Christine Aschenberg-Dugnus, Parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Fraktion, warnte davor, Panik zu schüren.

"Auch Herr Pilsinger sollte sich an der Wissenschaft orientieren und nicht Panik verbreiten", sagte sie. "Führende Virologen gehen davon aus, dass durch die Coronavirus-Welle in China kein neues Virus entsteht. Virusvarianten entstehen überall auf der Welt, es gibt aber keinen Hinweis auf eine gefährliche Mutation." Daher sei ein genaues Beobachten die angemessene Reaktion.

"Wir befinden uns in Deutschland in einer endemischen Phase, haben eine Basisimmunisierung von über 95 Prozent, es stehen effektive Impfstoffe zur Verfügung. Daher gibt es keinen Grund mehr für staatlich verordnete Schutzmaßnahmen." AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sprach sich dafür aus, die Situation aufmerksam zu beobachten: "Nach allem, was wir wissen, sind die Corona-Mutationen aus China für andere Länder wenig problematisch." Die Forderungen nach schärferen Einreisebeschränkungen gegen China entlarvten all diejenigen, die noch immer von einer Zero-Covid-Politik träumen.

Sämtliche Grundrechtsbeschränkungen der Bürger, inklusive jeglicher Maskenpflicht, müssten aufgehoben werden. "Wir sind längst in einem endemischen Zustand angekommen."