Streiks der Gepäckabfertiger in Spanien abgesagt

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Die spanische Gewerkschaft UGT werde die für kommende Woche geplanten zweitägigen Streiks der Gepäckabfertiger an allen Flughäfen des Landes absagen, sagte eine mit den Verhandlungen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Die UGT war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Ein UGT-Sprecher hatte zuvor erklärt, die Gewerkschaft werde im Laufe des Tages eine weitere Erklärung abgeben.

UGT kündigte zuvor an, dass die Gepäckabfertiger an allen Flughäfen Spaniens am 5. und 10. Dezember streiken werden. Die Streiks, die die Gewerkschaft auf der Messaging-Plattform X ankündigte, wären mit den nationalen Feiertagen am 6. und 8. Dezember zusammengefallen.

In einer Erklärung auf ihrer Website erklärte die Gewerkschaft ebenfalls vorab, dass die Auftragnehmer der staatlich kontrollierten Aena, die alle Verkehrsflughäfen in Spanien betreibt, die Arbeitsbedingungen nicht einhalten.

Die UGT wollte auch gegen die neuen Verträge für die Gepäckabfertigung protestieren, die kürzlich zwischen Aena und den Auftragnehmern unterzeichnet wurden und die andere Bedingungen vorsehen.

Während sich der Tourismus allmählich von den pandemischen Reisebeschränkungen erholt hat, haben sich die Arbeitskämpfe auf den europäischen Flughäfen ausgeweitet, da die Betreiber darum kämpfen, die Beschäftigten wieder einzustellen, die höhere Löhne fordern, um der Inflation gerecht zu werden.