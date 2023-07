Streiks in den Ferien am Flughafen London-Gatwick teilweise verhindert

Eine erste geplante Streikrunde von Gepäckabfertigern der Easyjet in den Ferien am Londoner Flughafen Gatwick konnte teilweise nach einem besseren Lohnangebot ausgesetzt werden. Das teilte die britische Gewerkschaft United am Dienstag mit. Doch die Verhandlungen sind noch nicht vom Tisch.