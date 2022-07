Streikende SAS-Piloten lehnen weitere Rückholaktionen für gestrandete Urlauber ab

SAS-Passagiere stehen am Flughafen Kastrup in Kopenhagen beim Check-in an.

Um die Versorgung der norwegischen Insel Spitzbergen im Arktischen Ozean zu gewährleisten, unterbrechen die Piloten der Fluggesellschaft SAS für einen Tag ihren Streik. An diesem Montag werde eine Maschine Passagiere und Güter von der Hauptstadt Oslo mit Stopp in der Stadt Tromsö nach Longyearbyen fliegen, sagte der Chef der norwegischen SAS-Pilotenvereinigung, Roger Klokset, am Sonntag der Zeitung "Verdens Gang".

Klokset sagte, die Bevölkerung von Spitzenbergen sei besonders stark vom Streik betroffen, da die meisten Flüge auf die Insel von SAS durchgeführt werden. Um den Zugang zu kritischem Personal und Ausrüstung sicherzustellen, würden die Piloten eine Ausnahme machen, sagte Klokset.

Piloten streiken seit Montag

Die Piloten hatten am Montag ihren Streik bei der skandinavischen Airline begonnen. Das Unternehmen und die schwedischen, norwegischen und dänischen Piloten verhandeln seit Wochen über einen Tarifvertrag. Die schwedische Pilotenvereinigung wirft dem Unternehmen vor, die Pandemie genutzt zu haben, um fast die Hälfte der Piloten mit einem vereinbarten Recht auf Wiedereinstellung zu entlassen, dieses Recht aber außer Kraft gesetzt zu haben.

Bereits nach wenigen Tagen hatten die Piloten bereits eine Ausnahme angekündigt, um gestrandete Urlauber nach Hause zu befördern. Allein am Wochenende waren 80 Flüge geplant. Am Sonntag erklärten sie die Hilfe aber für beendet.

"Zu unserer großen Überraschung haben wir erfahren, dass viele Flüge zu beliebten und verkehrsreichen Urlaubszielen wie Rhodos, Kreta, Larnaka, Palma de Mallorca und Split geplant waren", teilte die SAS-Pilotenvereinigung mit.

Von dort gebe es aber ausreichend alternative Reisemöglichkeiten. Die vereinbarte Ausnahme sollte hingegen nur für abgelegenere Reiseziele gelten, von denen aus es keine alternative Rückreise gibt.

SAS-Sprecherin Karin Nyman kritisierte die Entscheidung der Gewerkschaft. Das Unternehmen habe sich um die genaue Einhaltung der "komplexen" Vorgaben für die rund 70 Flüge am Wochenende bemüht. Die Angaben der Gewerkschaft zu alternativen Reisemöglichkeiten für die gestrandeten Touristen wies sie zurück. Die Urlaubssaison befinde sich auf dem "absoluten Höhepunkt, alle Plätze sind bei allen Fluggesellschaften ausgebucht, was auch die Pilotengewerkschaft weiß", sagte Nyman.

Kreuzfahrtschiff bringt SAS-Passagiere nach Hause

Einige SAS-Passagiere, die auf Spitzbergen gestrandet waren, fahren nun stattdessen per Kreuzfahrtschiff nach Hause. Die Kreuzfahrtreederei Tui Cruises hat mehrere Flugreisende an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" genommen. Die Reederei sei zuvor von einem Landausflugspartner darüber informiert worden, dass es in der Region Spitzbergen mehrere Reisende gab, die wegen eines Pilotenstreiks bei der skandinavischen Fluglinie SAS nicht weiter reisen konnten, sagte eine Tui-Cruises-Sprecherin am Sonntag der DPA in Hamburg.

Rund 120 Menschen hätten das Angebot einer Kabine auf dem Schiff angenommen, darunter sieben Kinder unter 14 Jahren. Das Schiff sollte am Sonntagabend in den Süden starten. Die spontane Fahrt kostet die Passagiere inklusive Essen und Trinken rund 100 Euro pro Nacht, wie die Sprecherin weiter sagte. Inwiefern diese Kosten von der Airline übernommen werden, konnte sie zunächst nicht sagen.

Die meisten Passagiere fahren bis nach Tromsø

Die "Mein Schiff 3" hat den Angaben zufolge rund 1580 Kabinen, einige von ihnen waren auf der aktuellen Norwegenkreuzfahrt nicht belegt. In 80 dieser Kabinen sind nun die Menschen, die unter anderem aus Australien, Belgien, Kolumbien, Dänemark, Frankreich und Deutschland kommen, untergebracht. Sie können entlang der Route aussteigen. Die meisten von ihnen fahren den Angaben nach bis Tromsø mit. 16 Gäste bleiben bis Bremerhaven am Bord, wo die Reise regulär am 17. Juli endet.

Spitzbergen ist Teil einer zu Norwegen gehörenden Inselgruppe im Nordatlantik, der Svalbard. Diese liegt im Nordpolarmeer, besteht aus mehr als 400 Inseln und hat rund 2500 Einwohner.