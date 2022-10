Streik und Tumulte: Brüssel-Charleroi schließt für Abflüge

Der Flughafen Brüssel-Charleroi streicht in Folge eines Streiks bei den Luftsicherheitsbeschäftigten alle Flüge am Mittwoch. Zuvor war es mehreren Zwischenfällen gekommen, als Polizisten versuchten, zusammengebrochene Reisende aus Warteschlangen zu tragen.

Wartende Passagiere am Flughafen Brüssel

Am Flughafen Charleroi in Belgien sind in Folge eines Streiks des Sicherheitspersonals für Mittwoch alle Abflüge gestrichen worden.

"Wir bitten die abfliegenden Passagiere, nicht zum Flughafen zu kommen", erklärte der Flughafenbetreiber. Reisende sollten sich an ihre Fluggesellschaft wenden, um die Reise umzubuchen. Per Flugzeug ankommende Passagiere würden hingegen in Charleroi "normal empfangen".

Am Dienstag hatten die Angestellten einer Sicherheitsfirma, die für die Sicherheitskontrollen zuständig ist, den zweiten Tag in Folge gestreikt. Es bildeten sich lange Schlangen bis vor das Flughafengebäude. Laut Flughafenchef Hervé Fransens verpassten rund 2200 Reisende ihre Flüge.

Fransens zufolge kam es zu mehreren Zwischenfällen. "Polizisten wurden geschlagen, als sie versuchten, Passagiere zu evakuieren, die in Ohnmacht fielen", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Deshalb seien für Mittwoch alle Abflüge abgesagt worden.

Der Flughafen Charleroi, rund 60 Kilometer südlich von Brüssel, ist der zweitwichtigste des Landes und ein wichtiges europäisches Drehkreuz der Billigfluggesellschaft Ryanair. Von dort werden vor allem Ziele im Mittelmeerraum angeflogen.