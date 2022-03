Das Luftsicherheitspersonal streikt an acht deutschen Flughäfen. Condor teilt mit, dass dennoch alle am 22. März geplanten Flüge stattfinden können - dafür hat der Ferienflieger die betroffenen Abflüge kurzfristig an andere Flughäfen wie Paderborn/Lippstadt verlegt und Bus-Shuttle für die Passagiere organisiert.