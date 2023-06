Streik am Flughafen Genf könnte zu Behinderungen führen

Der Genfer Flughafen warnt vor möglichen Flugausfällen und Verspätungen am Freitag. Hintergrund ist eine Streikankündigung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

Der Flughafen Genf stellt sich aufgrund eines Streiks am Freitag auf Verspätungen und Flugausfälle ein.

"Der von der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes angekündigte Streik ist bedauerlich, da er am ersten Ferientag stattfindet", hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Flughafens. Es müsse mit Verspätungen und Flugausfällen gerechnet werden.

In einer separaten Mitteilung auf seiner Website forderte der Flughafen die Passagiere auf, sich zweieinhalb Stunden vor ihrem Flug einzufinden.

Der Flughafen erklärte, der Streik sei ausgerufen worden, nachdem der Verwaltungsrat des Flughafens Lohnerhöhungen für einige Angestellte einfriert.

Der Genfer Flughafen ist der zweitgrößte Flughafen der Schweiz und ein wichtiger Standort für Diplomaten und Beamte, die zu den Vereinten Nationen reisen.