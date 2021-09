Intention und Auslegung liegen bei der EU-Fluggastrechteverordnung weit auseinander. Die airliners.de-Serie zur Verordnung (EG) Nr. 261/2004 zeigt die Irrungen und Wirrungen, die zu einem überbordenden Verbraucherschutz zu Lasten der Fluggesellschaften geführt haben. Daher veröffentlichen wir Urteilsanmerkungen von Fachanwälten zu richtungsweisenden Entscheidungen. Dieses Mal zur Entscheidung des EuGH vom 23. März 2021.

Im Frühling 2019 riefen Arbeitnehmerorganisationen, die die Scandinavian Airlines System (im Folgenden SAS) Piloten in Dänemark, Schweden und Norwegen vertreten, ihre Mitglieder zum Streik auf. Die Gründe für den Streikaufruf waren gescheiterte Tarifvertragsverhandlungen. Der Streik begann am 26. April 2019 und dauerte bis zum 2. Mai 2019.

Während des siebentägigen Streiks musste SAS mehr als 4.000 Flüge annullieren. Vom Streik waren dadurch etwa 380.000 Fluggäste betroffen, darunter auch ein Fluggast, der seine Rechte auf Ausgleichszahlung an die Claimagentur Airhelp Ltd. abtrat. Die Airhelp Ltd. reichte daraufhin Klage beim Bezirksgericht in Attunda, Schweden, ein.

Das Bezirksgericht in Schweden wiederum reichte ein Vorlageersuchen beim EuGH ein mit der Frage, ob ein Streik von Piloten, die bei einem Luftverkehrsunternehmen angestellt sind und für die Durchführung eines Fluges benötigt werden, einen "außergewöhnlichen Umstand" darstellt, wenn der Streik nicht aus Anlass einer Maßnahme stattfindet, die von dem Luftverkehrsunternehmen beschlossen oder mitgeteilt wurde, sondern von Arbeitsnehmerorganisationen als Arbeitskampfmaßnahme angekündigt und rechtmäßig in der Absicht eingeleitet wurde, das Luftverkehrsunternehmen zu zwingen, Gehälter zu erhöhen, Vorteile zu gewähren oder Beschäftigungsbedingungen zu ändern, um den Forderungen der Arbeitnehmerorganisation nachzukommen.

Während der EuGH in seinen Urteil Finnair im Oktober 2012, Rs. C-22/11 (E-CLI:EU:C:2012:604) noch andeutete den Streik nicht als außergewöhnlichen Umstand einzustufen und in seinem Urteil Krüsemann im April 2018, Rs. C-195/17, (E-CLI:EU:C:2018:258) lediglich den "wilden Streik" nicht als außergewöhnlichen Umstand einordnete, stufte der EuGH nun in seinem jüngsten Urteil vom 23. März 2021, Rs. C-28/20, (ECLI:EU:C:2021:226) den Streik als "außergewöhnlichen Umstand" ein, obwohl der Generalanwalt Priit Pikamäe bei der Auslegung der Verordnung in seinen Schlussanträgen mit den überzeugenderen Argumenten (ECLI:EU:C:2021:203) zum gegenteiligen Ergebnis gelangt war.

Das neue Urteil zum Thema "Streik" und der Vergleich mit den zuvor zu diesem Thema ergangenen Entscheidungen, gibt eine entscheidende Richtung vor, wann der EuGH einen Streik als "außergewöhnlicher Umstand" einstuft und wann gerade nicht. Die Luftfahrtbranche muss künftig im Falle eines Streiks bei der Abwehr von Ausgleichsansprüchen insbesondere zwei Faktoren berücksichtigen. Entscheidend ist, wer streikt und warum.

"Interne" und "externe" Ursachen

Der EuGH unterscheidet zwischen Vorkommnissen "interner" Ursache und solcher "externer" Ursache. Während das Urteil Finnair einen Streik des Flughafenpersonals zum Gegenstand hatte, betraf das jüngste Urteil nun Piloten des ausführenden Luftfahrtunternehmens, also eigene Mitarbeiter des Luftfahrtunternehmens. Nach Auffassung der EuGH Richter sei dies ein Vorkommnis, welches zur Ausübung der Tätigkeit gehöre.

Auch der Grund für den Streik ist ein entscheidender Faktor. Liegen einem Streik beispielsweise Forderungen zugrunde, die nur von staatlichen Stellen erfüllt werden können und die daher für das betroffene Luftfahrtunternehmen nicht tatsächlich beherrschbar sind, sei von einem "außergewöhnlichen Umstand" auszugehen (vgl. Rn. 45 des Urteils). "Interne" Ursachen, mithin Tarifforderungen der eigenen Mitarbeiter seien vom Luftfahrtunternehmen dagegen beherrschbar. Maßgeblich ist demnach eine Unterscheidung, ob der Streik von Dritten ausgeht oder von Mitarbeitern des Luftfahrtunternehmens selbst.

Bei "interner" Ursache: Streik muss rechtmäßig sein

Während das Urteil Krüsemann einen sogenannten "wilden Streik" zum Gegenstand hatte, also einen Streik, den nicht die Gewerkschaften, sondern die Arbeitnehmer selbst initiierten und nicht rechtmäßig veranlassten, betraf das Urteil nun Piloten des Luftfahrtunternehmens, die über die Gewerkschaft den Streik rechtmäßig angemeldet hatten. Maßgeblich für die Bewertung der Rechtmäßigkeit des Streiks sind dabei die einschlägigen nationalen Vorschriften, die von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat variieren können.

In dem der Entscheidung des EuGH zugrunde liegenden Fall war erforderlich, dass der Streik sieben Werktage zuvor angekündigt wurde, also eine Zeitspanne, die nicht mal die 14-Tagesfrist deckt, die nach der Fluggastrechteverordnung den Luftfahrtunternehmen Zeit einräumt die Fluggäste über die Annullierung zu informieren und so einer Ausgleichsverpflichtung zu entgehen. Nur auf die Rechtmäßigkeit des Streiks nach nationalen Vorschriften zu bewerten, erscheint daher den Regelungen der Fluggastrechteverordnung selbst nicht ganz gerecht zu werden.

Schlussanträge sind überzeugender

Der Generalanwalt Priit Pikamäe war bei der Auslegung der Verordnung in seinen Schlussanträgen mit den überzeugenderen Argumenten (ECLI:EU:C:2021:203) zum gegenteiligen Ergebnis gelangt. Er hatte den Streik als außergewöhnlichen Umstand eingestuft.

Der Generalanwalt weist zunächst darauf hin, dass der Wortlaut in der Fluggastrechteverordnung in seinem Erwägungsgrund 14 ausdrücklich als Auslegungshilfe regelt, dass ein außergewöhnlicher Umstand insbesondere ein den Betrieb eines ausführenden Luftfahrtunternehmens beeinträchtigender Streik sein kann. Schon der Wortlaut gebe daher einen entscheidenden Hinweis.

Ob dies sodann im Einzelfall zu bejahen sei, hänge von den beiden in ständiger Rechtsprechung des EuGH entwickelten Voraussetzungen ab, ob der Streik ein Vorkommnis normaler Ausübung sei und vom Luftfahrtunternehmen beherrschbar sei. Diese beiden Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen müssen, lehnt der Generalanwalt zutreffend ab.

Der Streik sei kein Vorkommnis, das Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des Luftfahrtunternehmens sei. Die Entscheidung einen Streik auszurufen werde von den Gewerkschaftsvertretern der Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Tarifautonomie getroffen. Obwohl Streiks zum wirtschaftlichen Leben eines jeden Unternehmens gehörten, habe das Unternehmen keinen Einfluss auf die Entscheidungen einer Gewerkschaft. Dem ist zuzustimmen. Wie der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen (Rn. 53) zutreffend erläutert, ist eine Gewerkschaft eine Personenvereinigung, deren Ziel die Verteidigung gemeinsamer beruflicher Interessen ist, die durch ihre Organisationsform dem Einfluss der Arbeitgeber auf struktureller Ebene entzogen ist. Gewerkschaften sind damit weder Teil der Entscheidungsstruktur des Unternehmens noch seines Betriebs- oder Geschäftssystems. Für das Luftfahrtunternehmen sei ein Streik, der von der Gewerkschaft der Arbeitnehmer ausgelöst werde, schließlich auch nicht beherrschbar (Rn. 64). Das Luftfahrtunternehmen habe keine Kontrolle über die Entscheidungsbefugnis einer Gewerkschaft.

Es sei vielmehr ein sozialer Dialog, der unabhängig von der Einmischung des Staates oder europäischer Organe abzulaufen habe. Der soziale Dialog ist gem. Art.151 AEUV als eines der Ziele der EU anerkannt, ebenso der Grundsatz der Tarifautonomie in Art. 152 AEUV. Da die Sozialpartner in gleicher Weise in den Genuss dieser Grundsätze kämen, könne nicht ernsthaft davon ausgegangen werden, dass das Luftfahrtunternehmen die Situation "beherrsche", weil es den Tarifforderungen im vollen Umfang nachgeben könne, so wie auch nicht verlangt werden kann, dass das Personal einfach auf den Streik verzichtet. Die Interessen müssen vielmehr in gleicher Weise berücksichtigt werden. Nur eine gleichberechtigte Behandlung des sozialen Dialogs gewährleistet das Funktionieren der Gesellschaft, was letztendlich auch den Fluggästen zugutekommt. Es ist bedauerlich, dass diese Aspekte in der getroffenen Entscheidung der EuGH Richter nicht mit der notwendigen Gewichtung Beachtung gefunden haben.

Fazit

Ein Streik kann ein außergewöhnlicher Umstand sein nach der jüngsten Entscheidung der EuGH Richter, wenn der Streik nach den nationalen Vorschriften rechtmäßig ist, Forderungen betrifft, die das Luftfahrtunternehmen erfüllen kann und dieser von Mitarbeitern der Luftfahrtunternehmen selbst ausgerufen wird.

Hier stoßen die Gewaltenteilung und der Rechtsstaat erneut an ihre Grenzen. Die EuGH Richter verkennen mit dieser Entscheidung, dass ein durch eine Gewerkschaft ausgerufener Streik eben gerade nicht vom Luftfahrtunternehmen beherrschbar ist und dass dieser soziale Dialog zwischen Gewerkschaften und Unternehmen nicht in seinen Grundzügen tangiert werden sollte, indem durch Gewährung einer Ausgleichsverpflichtung für die Fluggäste darauf Einfluss genommen wird. Auch wird erneut der klare Wort-laut der Verordnung nicht berücksichtigt.

Es bleibt zumindest die Erkenntnis, dass Streiks, die nicht von Mitarbeitern des Luftfahrtunternehmens veranlasst wurden, wie Fluglotsen, Bodenpersonal etc. nach dem diesem Urteil zugrunde gelegten Verständnis des EuGH einen außergewöhnlichen Umstand darstellen sollten. Eine klar formulierte Entscheidung dazu steht allerdings derzeit noch aus. Es bleibt abzuwarten, wie weit das Verständnis der EuGH Richter von "externen" und "internen" Ursachen weiter zu Lasten der Flugbranche ausgedehnt wird.