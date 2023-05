Neue Strategie soll Verluste am Flughafen Mönchengladbach weiter reduzieren

Geschäftsreiseflugzeuge am Flughafen Mönchengladbach

Der Flughafen hat im Jahr 2022 weiter Verluste erwirtschaftet, sieht sich aber auf einem guten Weg. Seit der Übernahme der Mehrheitsanteile durch die EWMG im Jahr 2018 habe man das Defizit kontinuierlich reduziert, heißt es in einer Mitteilung.

Das vorläufige Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt 2022 voraussichtlich bei knapp einer Million Euro Verlust, was einer Verbesserung von 500.000 Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der MGL soll nun als Innovationshub für CO2-neutrales Fliegen aufgestellt werden, was mittel- und langfristig viele hochtechnisierte Arbeitsplätze schaffen soll. So wird auf dem Flughafen geforscht, wie bemannte und unbemannte Flugobjekte im Regelbetrieb ungestört miteinander agieren können.

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach hatte der Flughafen zudem ein Aviation Stipendium für innovative Ansätze der Luftfahrt ausgelobt. Auf dem Areal der ehemaligen Rheinflugzeugbau hat zudem bereits die Instandsetzung von drei Hallen begonnen. Dort soll ein Gebäude zum Co-Working-Space umgebaut werden.

Seit 2012 steigen die Arbeitsplatzzahlen am Flughafen Mönchengladbach kontinuierlich an, wie die Betreiber weiter mitteilen. Im Jahr 2022 waren demnach insgesamt 773 Menschen beim Flugplatz selbst und in den dort ansässigen Unternehmen beschäftigt – knapp 20 mehr als im Vorjahr.

Profitieren könnte der Flughafen auch von den Plänen in Düsseldorf. Hier sollen die Flugbewegungen der Allgemeinen Luftfahrt zugunsten der Großluftfahrt zurückgefahren werden, was zu mehr Verkehr in Mönchengladbach führen könnte.