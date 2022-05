Die ATR 42-600S in teilkonfigurierter STOL-Variante (short take-off and landing) hat erfolgreich ihren ersten Testflug absolviert. Ende des Jahres soll das Modell komplett mit allen Systemen und Bauteilen, die für die STOL-Eigenschaft notwendig sind, ausgestattet sein und 2023 in die Zulassungsphase gehen, teilt der Flugzeughersteller mit.