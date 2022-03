Ukraine-Krieg: Navigationsstörungen behindern zivile Luftfahrt

Die Easa warnt vor Beeinträchtigungen des zivilen Flugverkehrs durch den Ukraine-Krieg. Seit Beginn der russischen Invasion hätten Störungen der Satellitennavigationssignale zugenommen - nicht nur in der Kriegsregion. GPS-Systeme könnten relativ einfach gestört werden.

Die Europäische Flugsicherheitsbehörde (Easa) hat vor Beeinträchtigungen des zivilen Flugverkehrs durch den Ukraine-Krieg gewarnt.

Seit Beginn der russischen Invasion hätten Störungen der Navigationssignale zugenommen, heißt es in einer am Freitag auf der Easa-Website veröffentlichten Sicherheitsinformation.

Die Beeinträchtigungen in den Global Navigation Satellite Systems (GNSS) seien entweder auf "Störungen" von Satellitenortungssignalen zurückzuführen oder auf deren "Missbrauch".

Das Ausmaß der Anomalien sei je nach Situation unterschiedlich. Unter den derzeitigen Bedingungen sei es nicht möglich, die GNSS-Ausfälle und ihre Auswirkungen vorherzusagen. Eine Einstellung des Flugbetriebs sei aber nicht erforderlich.

Die Auswirkungen von GNSS-Störungen wurden der Easa zufolge von Flugzeugen in verschiedenen Phasen der Flüge beobachtet. In einigen Fällen seien Maschinen umgeleitet worden, weil eine sichere Landung nicht möglich war. Bestimmte Flugzeugtypen sollen von den Störungen besonders betroffen sein.

Easa benennt potenzielle Probleme Verlust der Fähigkeit, GNSS für die Wegpunktnavigation zu nutzen;

Verlust der Fähigkeit zur Flächennavigation (RNAV) im Anflug;

Unfähigkeit zur Durchführung oder Aufrechterhaltung des Betriebs mit erforderlicher Navigationsleistung (RNP), einschließlich RNP- und RNP-Anflüge (Autorisierung erforderlich);

Auslösen von Geländewarnungen, möglicherweise mit Pull-up-Befehlen;

Inkonsistente Luftfahrzeugposition auf dem Navigationsdisplay;

Verlust von ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), Windscherung, Gelände- und Oberflächenfunktionalitäten;

Ausfall oder Beeinträchtigung von ATM/ANS/CNS- und Luftfahrzeugsystemen, die GNSS als Zeitreferenz verwenden Referenz verwenden;

Potenzielle Luftraumverletzungen und/oder Routenabweichungen aufgrund von GNSS-Störungen

Nicht nur Osteuropa betroffen

Erhebliche Störungen der Navigationssignale gab es der Easa zufolge seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar in der Region um die russische Exklave Kaliningrad sowie im Baltikum und dessen Nachbarregion.

Das Phänomen betreffe aber auch "den Osten Finnlands, das Schwarze Meer, den östlichen Mittelmeerraum in der Nähe von Zypern, die Türkei, den Libanon, Syrien, Israel und den Nordirak".

Die Easa forderte alle Akteure in der Luftfahrt auf, Anomalien im Luftraum zu melden. Überdies müssten alle Fluggesellschaften darauf eingestellt sein, bei Schwierigkeiten mit der Satellitennavigation auf alternative Navigationsinstrumente zurückgreifen zu müssen.

Jamming und Spoofing

Anfang vergangener Woche meldeten bereits die finnische Verkehrsbehörden eine Häufung von Störungen im GPS-Navigationssystem und veranlasste eine Warnung. Laut Traficom ist unbekannt, was die Ursache für die Störungen ist. Die GPS-Störungen würden kurzzeitig und lokal auftreten, was eine nachträgliche Überprüfung erschwere.

In der Tat sind die Satellitensignale relativ schwach und für die zivile Nutzung nicht einmal verschlüsselt. GPS-Systeme könnten daher relativ einfach gestört werden, und das mit vergleichsweise simplen Mitteln.

Die einfachste Variante ist "Jamming". Dabei werden die Signale der Satelliten durch Störsender verfälscht. GPS-Jammer können schon für wenige hundert Euro gekauft werden. Derartige Systeme haben aber keine große Reichweite. Militärische Störsender können die GPS-Signale dagegen über größere Gebieten verfälschen.

Technisch deutlich aufwendiger als "Jamming" ist das Erzeugen gefälschter Satellitensignale, das sogenannte "Spoofing". Dabei gaukelt ein Störsender den Empfängern vor, ein Satellit mit sehr guter Signalstärke zu sein. Unentdeckt kann ein Angreifer so Flugzeuge theoretisch vom Kurs abbringen und sogar quasi fernsteuern, falls Crews ihre Routen nicht mit alternativen Navigationseinrichtungen gegenchecken, etwa indem sie klassische Funkfeuer nutzen.