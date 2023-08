Weiter Verzögerungen im Luftverkehr – Großbritannien will Flugsicherungspanne untersuchen

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Auch nach der Lösung eines technischen Problems bei der britischen Luftraumüberwachung NATS müssen Reisende bei Flügen nach und aus Großbritannien mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Den zweiten Tag in Folge hat ein massives technisches Problem bei der britischen Luftraumüberwachung die Reisepläne Zehntausender Passagiere durcheinandergewirbelt.

Obwohl die Behörde das Problem am Montagnachmittag gelöst hatte, wurden am Dienstag an den wichtigsten britischen Flughäfen fast 300 Verbindungen gestrichen, wie die Nachrichtenagentur PA meldete.

Der größte Airport London-Heathrow warnte, der Flugplan sei weiterhin "erheblich gestört". Verkehrsminister Mark Harper sagte, es handele sich um die größte Panne dieser Art seit fast einem Jahrzehnt, und kündigte eine Untersuchung an.

Mehr als 1500 Flüge waren bereits am Montag - einem Feiertag in Teilen Großbritanniens und einem der verkehrsreichsten Tage am Ende der Schulferien - gestrichen worden, nachdem die Flugsicherung wegen eines technischen Problems auf manuelle Systeme umstellen mussten.

Nach Angaben von Cirium wurden am Montag 790 Flüge von britischen Flughäfen und 785 Flüge nach Großbritannien gestrichen, was etwas mehr als einem Viertel aller Flüge in das und aus dem Land entspricht.

British Airways erklärte, sie arbeiteten hart daran, "wieder auf Kurs zu kommen" und bot Passagieren auf Kurzstreckenflügen an, ihre Flüge kostenlos umzubuchen. EasyJet teilte mit, dass aufgrund der Auswirkungen einige Flüge am Dienstagmorgen gestrichen wurden.

Ryanair erklärte, sie werde am Mittwoch wieder einen normalen Flugplan anbieten, sagte Ryanair-Group-Chef Michael O'Leary und kritisierte, wie die britische Flugsicherung NATS mit der Situation umgegangen sei.

"Wir haben immer noch keine Erklärung von ihnen, was genau diesen Ausfall gestern verursacht hat und wo ihre Backup-Systeme waren", sagte O'Leary in einem Video, das auf Twitter gepostet wurde.

Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte, er verstehe, dass die Menschen frustriert seien. "Der Verkehrsminister ist in ständigem Dialog mit allen Akteuren der Branche." Er werde im Laufe des Tages mit den Fluggesellschaften sprechen, um sicherzustellen, dass sie den Passagieren helfen, "so schnell wie möglich nach Hause zu kommen", sagte Sunak.

Harper sagte, Regierungsbeamte glaubten nicht, dass das technische Problem - das erste dieser Größenordnung seit einem Jahrzehnt - das Ergebnis eines Cyberangriffs gewesen sei.

Nach Angaben der Luftraumüberwachung National Air Traffic Services handelte es sich um ein "Flugplanungsproblem". Demnach war die Fähigkeit zur automatischen Verarbeitung von Flugplänen beeinträchtigt, die deshalb manuell bearbeitet werden mussten.