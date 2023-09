Stillstand der US-Regierung könnte Personalnot bei Fluglotsen verschärfen

© U.S. Department of Transportation

© U.S. Department of Transportation

Der US-Verkehrsminister Pete Buttigieg hat vor den Auswirkungen eines möglichen Regierungsstillstands auf das Luftverkehrssystem des Landes gewarnt. In einer Anhörung vor dem Verkehrs- und Infrastrukturausschuss des Repräsentantenhauses sprach er über die kritische Situation bei der Einstellung und Ausbildung von Flugsicherungspersonal. Das berichtet "Airline Weekly".

Die Finanzierung der US-Regierung läuft in nur zehn Tagen aus. Sollte es zu einem Stillstand kommen, wären ab dem 1. Oktober nicht lebenswichtige Regierungsfunktionen betroffen. Besonders die Federal Aviation Administration (FAA) hat mit einem Mangel von über 3000 Fluglotsen zu kämpfen.

Momentan befinden sich etwa 2600 Fluglotsen in der Ausbildung. Bei einem Regierungsstillstand müssten diese Ausbildungen eingestellt werden, und auch die Einstellung neuer Fluglotsen wäre nicht mehr möglich.

Während zertifizierte Fluglotsen und als unverzichtbar geltende Mitarbeiter auch während eines Stillstands weiterarbeiten könnten, würde ein längerer Stillstand die bereits bestehenden Engpässe im Flugsicherungssystem noch weiter verschärfen. Insbesondere in der Region New York, bekannt unter dem Namen "N90 Tracon" für die Radaranflugkontrolle, ist die derzeitige Personalsituation inakzeptabel.

Die FAA gab im März zu, dass die Personalstärke dort nur 54 Prozent des Solls beträgt. Dies führte bereits in diesem Sommer zu Flugausfällen und Verspätungen von und nach New York.

Früherer Stillstand zeigt Auswirkungen

Ein früherer Regierungsstillstand im Jahr 2018/2019 hat bereits gezeigt, dass die Auswirkungen auf die Fluggesellschaften spürbar sind. Fluggesellschaften wie Delta Air Lines und Southwest Airlines mussten damals einen Rückgang des inländischen Reiseverkehrs und hohe Kosten verzeichnen. Auch American Airlines und United Airlines waren von der Schließung betroffen – insbesondere in Washington D.C.. Die Auswirkungen wurden jedoch nicht quantifiziert.

Die negativen Folgen eines Regierungsstillstands würden mit zunehmender Dauer immer größer werden. Während ein mehrtägiger Stillstand wahrscheinlich keine signifikanten Auswirkungen hätte, könnte ein längerer Stillstand zu erheblichen Einnahmeverlusten führen. Nicht nur Regierungsreisen würden zurückgehen, sondern auch Reisen von Personen, die nach Washington kommen, um Lobbyarbeit zu betreiben oder mit der Regierung zusammenzuarbeiten.

Es sei auch daran erinnert, dass der Shutdown 2018/2019 erst endete, nachdem die FAA in New York einen Mangel an Fluglotsen hatte und Flüge zum Flughafen LaGuardia eingestellt werden mussten. Diese Situation könnte sich bei einem erneuten Stillstand wiederholen.