Steuerfahndung durchsucht am Flughafen Frankfurt Hahn

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Koblenz teilte am Freitag mit, am Flughafen Hahn habe es Durchsuchungen der Steuerfahndung des Finanzamtes Trier gegeben. Die Ermittlungen gingen gegen sechs Gesellschaften am Hahn, so die dpa.