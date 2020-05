Aletta von Massenbach wird neue Finanzchefin der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH . Die Managerin wird ihre Arbeit am 1. September aufnehmen, teilte die Flughafengesellschaft mit. Von Massenbach kommt von der Fraport AG, wo sie bislang an verantwortlicher Stelle für die internationalen Engagements tätig war.

Gilles Feith wird neuer CEO der Luxair Group, teilte die Airline mit. Feith folgt am 1. Juni auf Adrien Ney, der in den Ruhestand geht. Gilles Feith bekleidete in der Vergangenheit viele verantwortungsvolle Positionen in verschiedenen Sektoren.