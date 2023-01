Steigende Preise verleihen Wizz Air Rückenwind

Der ungarische Billigflieger Wizz Air hat nach der Corona-Krise von steigenden Buchungen und Preisen profitiert. Der Umsatz habe sich im vierten Quartal auf rund 912 Millionen Euro mehr als verdoppelt, teilte Wizz Air am Donnerstag mit.

Die Zahl der Passagiere stieg um 59 Prozent auf 12,39 Millionen. Laut Unternehmenschef József Váradi setzt sich die positive Entwicklung fort. "Ende Januar haben wir ein Buchungsvolumen von über 2022 erreicht, was den Erwartungen entspricht", sagte er. Das Geschäftsjahr bei Wizz Air endet erst Ende März.

Auf der Kostenseite hätten operative Anpassungen dazu beigetragen, dass die Kosten für Flugausfälle im Vergleich zu den Vorquartalen deutlich gesunken seien. Der auf Osteuropa spezialisierte Ultrabilliganbieter war von den Luftraumsperrungen im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine besonders getroffen.

Der stärkere Euro habe dazu beigetragen, die Treibstoff- und Wartungskosten zu senken, hieß es. Den größten Einfluss habe jedoch die Neubewertung der Leasingverbindlichkeiten in US-Dollar gehabt. Diese hätten die Verluste der beiden Vorquartale weitgehend ausgeglichen und nun zu einem Nettogewinn von 33,5 Millionen Euro geführt.

Ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und sonstigen Finanzaufwendungen (EBITDA) verblieb für das Quartal dennoch ein Verlust von rund 2,8 Millionen Euro.

Streckennetz der Wizz Air Group im Q3 2022. © Wizz Air

Wizz Air will in Arabien wachsen

Wizz Air bezeichnet sich selbst als die am schnellsten wachsende europäische Billigfluggesellschaft. Als weitere Wachstumsmärkte hat die Gruppe auch den Nahen Osten für sich entdeckt. So ist die Airline in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit der Tochtergesellschaft Wizz Air Abu Dhabi aktiv. In Saudi-Arabien bestehen bereits Vereinbarungen zum Aufbau einer Wizz Air, zuletzt hatte die Gruppe Flüge bereits nach Saudi Arabien aufgenommen.

Deutsche Bank Research hatte zuletzt das Kursziel für Wizz Air von 2550 auf 3150 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Aktien europäischer Fluggesellschaften hätten seit Mitte Dezember deutlich stärker zugelegt als der breite Markt und preisten nun ein deutlich besseres Jahr ein, als er bislang erwartet habe, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer Branchenstudie vom Dienstag.

Mit seinen aktualisierten Schätzungen und Kurszielen trage er dem verbesserten operativen Umfeld sowie den anstehenden Zahlen für das abgelaufene Quartal Rechnung. Kurzfristig rechnet Rowbotham zudem mit steigenden Ticketpreisen. Seine Favoriten bleiben Ryanair und Easyjet.