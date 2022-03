Steigende Ölpreise: Lufthansa erhöht die Flugticketpreise

Bei Lufthansa und weiteren Airlines ziehen die Ticketpreise für Langstreckenflüge an. So kostet ein Flug bei einer Airline der Lufthansa Group nun zwischen 30 und 200 Euro mehr. Grund dafür sind vor allem die durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Ölpreise.

Eine Frau steht am Flughafen Franz Josef Strauß in München vor einem Ticketschalter der Lufthansa.

Die Lufthansa-Gruppe erhöht ihre Preise für Flugtickets wegen steigender Treibstoffpreise. In den vergangenen Tagen hatte der Konzern bereits mehrfach die Tarifstrukturen angepasst, unter anderem für Flüge nach Asien. Nun werden auch Langstreckenflüge nach Südamerika, Afrika und den Nahen Osten teurer.

Ein Ticket für den Hin- und Rückflug bei Lufthansa, Swiss, Austrian, Eurowings Discover, Air Dolomiti und Brussels kostet in der Economy rund 30 Euro und in der Premium Economy rund 50 Euro mehr, wie "FVW" schreibt. Bei der Business Class sind es gut 100 Euro mehr, bei der First Class 200. Aktionstarife und touristische Ziele in Südamerika sind von der Preiserhöhung ausgenommen.

Asien und Pazifik sind bereits teurer

Einen Tag zuvor hatte die Lufthansa Group bereits auf ähnliche Weise die Preise für Flüge nach Asien und pazifische Destinationen verteuert, am Montag auch für Langstreckenflüge nach Mexiko, Panama, Kanada, Costa Rica und in die USA, so die "FVW". Wer in der First Class nach Nord- und Mittelamerika fliegen will, zahlt für diese Destinationen jedoch nur 100 Euro mehr.

Innerhalb Europas und Deutschlands, sowie nach Japan, Singapur, Malaysia und Australien hatte der Lufthansa-Konzern schon im Februar die Preise angezogen - für die Economy um zehn Euro, für die Business Class um 30 Euro.

Auch andere Airlines erhöhen Preise

Auch Air France hat die Preise für die Langstrecke um sieben bis acht Prozent angehoben, so "Reise vor 9", Emirates und Japan Airlines kündigten es an, Delta Air Lines zieht es ebenfalls in Erwägung. Die japanische Ana hat derweil ihre Kerosinzuschläge für Flüge nach Europa angehoben.

Grund für die Ticketpreiserhöhungen sind die hohen Kerosinpreise. Durch den Ukraine-Krieg ist der Ölpreis gestiegen: Händler wollen kein russisches Öl mehr kaufen, um das Land nicht zu unterstützen, wie die "Tagesschau" berichtet. Die Nachfrage bleibt Dieselbe, das Angebot verringert sich jedoch. Zudem werden die Flugrouten nach Asien wegen der fehlende Überflugmöglichkeiten über Russland für europäische Airlines länger.

Entwicklung des Ölpreises und des Kerosinpreises © eia.gov / Aufbereitung: airliners.de