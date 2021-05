Stefan Herth ist neuer Präsident der Vereinigung Cockpit

Die in Deutschland beschäftigten Piloten sind mit Corona in schwieriges Fahrwasser geraten. Die Pilotengewerkschaft VC kämpft gegen Kürzungen und Arbeitsplatzabbau. Mit Stefan Herth an der Spitze will nun ein neuer Vorstand für mehr Geschlossenheit in der Auseinandersetzung sorgen.