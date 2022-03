Wieder Starts und Landungen am Flughafen Cochstedt möglich

Am ehemaligen Flughafen Cochstedt sind wieder Starts und Landungen möglich. Das Landesverwaltungsamt in Halle erteilte die Erlaubnis für Starts und Landungen für Luftfahrzeuge mit bis zu 5,7 Tonnen Gewicht, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Sie dürften von Freitag an in einem ersten Schritt nach Sichtflugregeln bei Tag und Nacht abheben. Grundlage ist das Betriebskonzept des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Das DLR sieht in der Wiederaufnahme des Flughafenbetriebes einen weiteren entscheidenden Schritt beim Aufbau des Standorts Cochstedt. Er soll ein Reallabor zur Entwicklung und Erprobung neuer Konzepte für unbemannte Luftfahrtsysteme werden.

"Durch die Einbindung des Flughafens in das Erprobungszentrum steht nun eine einmalige Testinfrastruktur zur Verfügung, mithilfe derer die Integration des unbemannten Luftverkehrs in den regulären Flugbetrieb erprobt werden kann", erklärte Jean Daniel Sülberg, kommissarischer Leiter des Nationalen Erprobungszentrums für unbemannte Luftfahrtsysteme im DLR.

"Kunden und Partnern aus der Wirtschaft, der Forschung und den Behörden können damit noch umfänglichere Testmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden." Gemeinsam sei es so möglich, Technologien und Regelwerke zum Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen ausführlich zu erforschen und zu entwickeln. Ziel sei, die internationale Vorreiterrolle Deutschlands in dieser neuen Luftfahrttechnologie weiter auszubauen.

Im vergangenen Jahr war das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme eröffnet worden. Es endete für den insolventen Flughafen im Salzlandkreis eine lange Hängepartie. In den einstigen Militärflughafen flossen seit den 1990er Jahren mehr als 50 Millionen Euro.