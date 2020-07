Start-up-Fluggesellschaft Flybair aus Bern hebt zum ersten Mal ab

Die junge Airline Flybair, ein Start-Up aus Crowdfundings, startete ihren ersten Flug und verband Bern mit Mallorca. In Zukunft will Flybair von Bern und der Kleinstadt Sitten aus südeuropäische Urlaubsdestinationen anfliegen, so die Airline.