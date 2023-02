Kurzmeldung Starke Nachfrage: FACC will 600 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen

Der CEO der österreichischen FACC, Robert Machtlinger, spricht in einem Interview mit der "Rundschau" über die rasche Erholung der Luftfahrtindustrie nach der Corona-Pandemie. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, will der Flugzeugzulieferer in den nächsten 18 Monaten 600 zusätzliche Mitarbeiter einstellen.